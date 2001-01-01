Экономика
Развитые обрабатывающие регионы остановились в ростеКоммерсантъ 17:57
Оказалось, что в первом полугодии 2019 года промышленность в годовом выражении росла во всех типах регионов — кроме развитых с опорой на обрабатывающую промышленность и менее развитых аграрных (см. график).
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:19, Вашингтон
Происшествия
В Ставрополе водитель маршрутки избил пассажирку из-за трех рублей
В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку из-за того, что она не доплатила три рубля за проезд.
Обновлено в 17:08
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Обновлено в 08:08
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«Армия РФ пошла в атаку, гремят бои, ВСУ несут потери», — в Киеве разжигают панику
«После „приказа“ Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери», — такими заголовками пестрят украинские СМИ.
Обновлено в 10:15
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Обновлено в 16:30
Происшествия
Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка
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Обновлено в 15:37
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В российских колледжах исчезнут около 100 профессий
С 1 сентября 2020 года в российских колледжах из перечня профессий и специальностей вычеркнут почти 100 наименований.
Обновлено в 16:47
Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках
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Общество
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Политика
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"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Здоровье
6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме
Врачи дают клятву заботиться о своих пациентах, но и сами граждане должны знать о своих правах, не полагаясь лишь на порядочность любого человека в белом халате.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Подозреваемый в массовых беспорядках Андрей Васильев освобожден из ИВС
Васильев был задержан в прошлую пятницу по уголовному делу, по которому проходят уже 14 человек и позже был срочно госпитализирован в 20-ую горбольницу из-за повышенного уровня сахара в крови.
Обновлено в 19:04
Экономика
Минэнерго посоветовало Козаку отказать Сбербанку в поддержке Антипинского НПЗ
Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС посоветовали вице-премьеру Дмитрию Козаку отклонить просьбы президента Сбербанка Германа Грефа о льготах для Антипинского НПЗ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с содержанием доклада Минэнерго в правительство.
Обновлено в 18:57
Интернет
Пользователи сообщают о сбое в работе Google
У пользователей возникают проблемы со входом в учетную запись (19%) и работой поисковой системы (80%).
Обновлено в 18:09
Армия и оружие
В Минобороны России назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Государственные испытания истребителей пятого поколения Су-57 планируется завершить в 2019 году, а новейшие истребители МиГ-35 будут аттестованы до конца 2021 года.
Обновлено в 18:38
Наука
Ученые выяснили, почему кошки едят траву
Кошки делают много странных вещей. И поедание травы — не исключение.
Обновлено 09 августа в 12:29
Армия и оружие
В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины
Обновлено в 17:04
Происшествия
СМИ узнали о претензиях к охранникам СИЗО после суицида Эпштейна
Охранники следственного изолятора, где содержался обвиняемый по делу о секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн, тело которого было обнаружено в его камере утром в субботу, не совершали положенные обходы.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Известная балерина погибла в ДТП на Украине
Солистка театра имени Лысенко в Харькове стала жертвой аварии Генеральный директор Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Олег Орищенко сообщил в Facebook о гибели ведущей солистки балета Светланы Исаковой.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Игры
С 1 октября для Destiny 2 потребуется 165 гигабайт свободного места
Внимательные поклонники Destiny 2 обратили внимание на сведения из свежего письма Bungie, касающегося скорого начала миграции РС-версии шутера из Battle.net в Steam.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Путин, Меркель и Макрон дипломатично отказали Зеленскому
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия
Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках
Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Якутии при обрушении породы на руднике погиб человек
В Оймяконском районе Якутии произошло обрушение горной породы на руднике «Сарылах», в результате погиб человек, сообщили в региональном МЧС.
Обновлено в 11:04
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Куряне почтят память членов экипажа подлодки «Курск»
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.
Обновлено в 10:50