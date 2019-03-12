Футбол

Разбирательство между «Челси» и Конте может дойти до судаСпорт-Экспресс 05:38

Разбирательство между "Челси" и бывшим главным тренером команды Антонио Конте может продолжиться в гражданском суде. Как сообщает The Times, стороны не могут договориться о выплате компенсации за увольнение итальянца, которое случилось в прошлом году.
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Разбирательство между «Челси» и Конте может дойти до суда

Спорт-Экспресс05:38

Судебная тяжба между Конте и «Челси» продолжается

Soccer.ru05:19

Дело «Челси» и Конте может быть передано в Верховный суд Англии

Sport24.ru05:38
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Общество

Фридман стал самым богатым жителем Лондона

В британской столице самым богатым жителем впервые стал Михаил Фридман (состояние оценивается в $15 млрд), он сместил с этой позиции владельца Access Industries Леонарда Блаватника.
Обновлено в 04:25
Политика

Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе

Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 04:02
Происшествия

В администрации Рязани идут обыски и задержания

Сотрудники правоохранительных органов проводят в администрации Рязани проверочные мероприятия, сообщил РИА Новости информированный источник в соответствующих структурах региона.
Обновлено в 05:25
Политика

Кремль не ожидает дефицита участников на ПМЭФ в связи с делом Калви

Кремль знает об опасениях представителей иностранного бизнеса в связи с делом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, но заверяет в незыблемости поддержки властями РФ зарубежных инвесторов.
Обновлено в 05:29
Общество

Названы регионы России с самым низким уровнем смертности

Самые низкие показатели смертности в России зафиксированы на Кавказе, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Полиция обнаружила брошенную пятилетнюю девочку в квартире в Раменском

Полицейские обнаружили в одной из квартир в Раменском брошенную пятилетнюю девочку.
Обновлено в 05:51
Культура

Началось прощание с Владимиром Этушем

В Театре имени Вахтангова началась церемония прощания с Владимиром Этушем.
Обновлено в 03:30
Экономика

Проект закона о доплатах к пенсиям рассмотрят в Госдуме

Сегодня на заседании Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о доплатах к пенсиям, которые не достигают регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Опубликовано видео задержания дебошира на рейсе Оренбург — Москва

Телеканал "Звезда" опубликовал видео задержания дебошира на рейсе Оренбург — Москва.
Обновлено в 06:35
Хоккей

Мужская сборная России по хоккею стала чемпионом Универсиады

Мужская сборная России по хоккею одержала победу над командой Словакии со счетом 2:1 в финале турнира на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Макгрегор арестован в Майами-Бич

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор задержан полицией в Майами-Бич, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:01
Общество

Капитан судна РФ грозится перекрыть Босфор из-за долгов по зарплате

Капитан арестованного в Стамбуле российского судна с экипажем Streamline Бахман Багиров заявил о намерении перерыть Босфор 12 марта.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Москве обокрали квартиру миллионера из списка Forbes Конова

Неизвестные обокрали квартиру топ-менеджера "Сибура", миллионера из российского списка Forbes Дмитрия Конова в центре Москвы.
Обновлено в 06:04
Политика

Путин предложил дать Следственному комитету новые полномочия

Президент России Владимир Путин предложил дать Следственному комитету (СК) новые полномочия, передает ТАСС.
Обновлено в 02:23
Политика

В «Нафтогазе» считают, что действия ФРГ лишают Украину транзита газа

Коболев отметил, что компания прилагает максимум усилий для сохранения транзита, но учитывая позицию России, Германии и части украинского политического сообщества, уверенности в этом нет.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Полиция начала рейд на московском рынке «Фуд Сити»

Обновлено в 02:04
Политика

Песков оценил заявление спикера парламента Чечни о кровной мести

Обновлено в 05:47
Политика

ЦБ выпустил пятирублевые монеты с Крымским мостом

К пятой годовщине исторического референдума о воссоединении Крыма с Россией Центральный банк РФ выпустил памятную пятирублевую монету с изображением полуострова и Крымского моста.
Обновлено в 05:19
Общество

Предпенсионеры смогут получать алименты

Женщины в возрасте 55 лет и мужчины 60 лет теперь могут рассчитывать на алименты.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Росавиация направила в Boeing запрос об эксплуатации самолетов 737 MAX

Росавиация после катастрофы в Эфиопии направила в Boeing запрос о рекомендациях по дальнейшей безопасной эксплуатации самолетов 737-8 MAX, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:53
Политика

Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил компанию "Роснефть" в закупке венесуэльской нефти у PDVSA несмотря на санкции, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:15
Политика

В Кремле не рассматривают возможность передачи Курил Японии

Почему условия Москвы неприемлемы для Японии Японцы считают Курилы своими землями и едва ли пойдут на признание, что острова в настоящее время принадлежат другому государству, — этого не позволяет их менталитет, объясняет источник, близкий к МИДу.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Спецназ ФСБ провел обыски у начальника райотдела МВД под Воронежем

Представители ФСБ и Следственного комитета (СК) России провели обыски у начальника отдела МВД РФ по Новоусманскому району Воронежской области подполковника Анатолия Уварова.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

В Сети появилось фото спешно покидающего митинг в Житомире Порошенко

Обновлено вчера в 20:33
Армия и оружие

В Швеции назвали Россию «проигравшей сверхдержавой»

Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен назвал Россию "сверхдержавой-аутсайдером" гонки вооружений.
Обновлено в 03:36
Политика

В Кремле оценили позицию США по санкциям против «Северного потока — 2»

Возможное введение США санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Задержан установивший «могилу» Владимира Путина в Набережных Челнах

В Набережных Челнах у здания Следственного комитета «похоронили» президента России Владимира Путина, установив надгробие с фотографией и ограду.
Обновлено вчера в 03:16
Музыка

Maruv пообещала болеть на «Евровидении» за Россию

Обновлено в 05:13
Политика

В Совфеде раскритиковали закон о запрете хостелов в жилых домах

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал доработать закон о запрете хостелов и гостиниц в жилых помещениях.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Петербурге идут обыски по делу о махинациях с квартирами стариков

Серия обысков по делу о мошенничестве с жильем пенсионеров проходит в Петербурге утром во вторник, 12 марта.
Обновлено в 06:28
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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Диего Коста
Испанский футболист
Испанский и бразильский футболист, нападающий испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Испании.
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