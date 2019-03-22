Футбол

Рафаэль Варан хочет покинуть «Реал»Еженедельник Футбол 09:09

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан надеется переубедить футболиста, так как продолжает рассчитывать на него. Французский наставник хочет и впредь иметь его в своем составе, но если решение Варана окончательно, то ему вряд ли удастся это сделать.
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Marca: Варан сказал в раздевалке «Реала», что покинет клуб летом

Eurosport.ru04:31

Варан не хочет обсуждать свое будущее в «Реале»

Матч ТВ07:34

СМИ: Варан сообщил партнерам по «Реалу», что хочет покинуть команду

Спорт-Экспресс06:57

Варан: «Я не говорю о своем будущем на публике»

Sport24.ru04:45

Marca: Варан сказал партнерам по «Реалу», что хочет уйти летом

Sports.ru06:11

Варан не хочет обсуждать свое будущее в «Реале»

Sportbox.RU07:34

Рафаэль Варан может покинуть мадридский «Реал» ради Англии

Вести.Ru19 марта в 04:35
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Французский футболист
Французский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции. Центральный защитник. Также может играть на позиции опорного полузащитника или свободного защитника. Чемпион мира 2018 года.
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