Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъРЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников

«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы. Утечек личных данных клиентов не произошло, уверяют в РЖД.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников

Коммерсантъ09:02

РЖД готовят обращение в правоохранительные органы из-за утечки данных сотрудников

ТАСС04:31

Персональные данные 700 тыс. сотрудников РЖД утекли в Сеть

РБК06:49

Личные данные сотрудников РЖД утекли в Сеть

Известия06:46

РЖД обратятся в правоохранительные органы в связи с утечкой данных сотрудников

Rambler News Service05:37

Персональные данные почти всех сотрудников РЖД попали в открытый доступ

Эхо Москвы10:00

РЖД обратится в правоохранительные органы из-за утечки данных сотрудников

РИА Новости04:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
Общество

В Арктике открыли пять новых островов

РИА Новости 07:06
Авто

В России показали вертолет «Ансат» в стиле Aurus

Холдинг «Вертолеты России» Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) презентовал вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности.
NewInform 06:27
Футбол

ЦСКА согласовал контракт с Комличенко

Как передает "Спорт-Экспресс", москвичи согласовали с 24-летним россиянином условия контракта.
Московский Комсомолец 10:10
Энергетика

Кобылкин заявил о росте числа месторождений с трудноизвлекаемой нефтью

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о росте доли месторождений в России, где добывать нефть сложно.
RT на русском 12:05
Политика

Британская оппозиция договорилась не допустить Brexit без сделки

Как говорится в заявлении, участники встречи, в число которых входили независимые депутаты, договорились действовать сообща, чтобы не допустить выхода из Евросоюза без сделки.
РЕН ТВ 09:05
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Происшествия

Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни

«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер 07:03
Наука

В Центральной Франции обнаружили 30 монолитов неизвестного возраста

Planet Today 08:31
Политика

Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа

Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».
РБК 04:55
Политика

Путин и Эрдоган обсудили покупку Су-57

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заинтересовался российским самолетом пятого поколения Су-57.
Вести.Ru 09:05
Музыка

Рэпер A$AP Rocky называет себя Babushka Boi в новом клипе

В видеоролике рэпер отрабатывает чечетку под русский шансон, переделанную под хип-хоп стиль. Новый клип A$AP Rocky называется Babushka Boi.
Moi-portal.ru 09:43
Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

РИА Новости вчера в 13:49
Армия и оружие

Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета

В интернете разместили видео процесса стрельбы из крупнейшего в мире миномета «Тюльпан».
OAnews 06:14
Происшествия

Соцзащита перешла в нападение на ВИЧ

Как отмечают эксперты, 40% женщин, инфицированных ВИЧ, узнают о диагнозе во время беременности, при этом именно беременные «наиболее склонны к поддержке идей ВИЧ-отрицателей, призывающих игнорировать проблему».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество

В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи

Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».
РИАМО 02:58
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Футбол

Влашич на русском поздравил ЦСКА с днем рождения

Газета.Ru 11:24
Общество

В Китае обезьяна применила орудие труда для побега из зоопарка

В зоопарке китайской провинции Хэнань обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать.
РИА Новости 09:53
Общество

Суд США взыскал с Johnson & Johnson $572 млн из-за опиоидов

Суд в Оклахоме обязал американского производителя Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за участие в стимулировании опиоидного кризиса, сообщает CNN.
Право.ру 02:55
Футбол

Игрок «Краснодара» Иван продолжит карьеру в румынском клубе

Чемпионат 11:20
Теннис

Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 21:51
Здоровье

Пятигорские врачи массово уволились вслед за Нижним Тагилом

Первый случай массового увольнения врачей произошел в начале июля этого года в Нижнем Тагиле.
Телеканал 360° 08:58
Экономика

Потребление рыбы россиянами оказалось на 5 кг меньше нормы

Реальное потребление рыбы в РФ в прошлом году составило 15,6 кг на человека, что на 5 кг ниже нормы, рекомендуемой Минздравом для здорового питания, подсчитал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
Интерфакс 11:10
Экономика

ФАС оштрафовала «дочку» Samsung на 2,5 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала российскую структуру компании Samsung - "Самсунг Электроникс Рус Компани" - на 2,5 млн рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты при продаже устройств в России.
ТАСС 10:44
Политика

В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Авто

Mercedes-Benz завтра представит новый GLE Coupe

На сегодняшний день информации о новом Mercedes-Benz GLE Coupe довольно мало.
SpeedMe 01:26
Политика

Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига

Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48
Политика

Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.
Коммерсантъ 06:58
Транспорт

Власти Москвы утвердили тарифы проезда по МЦД

Цена поездки по Московским центральным диаметрам (МЦД) в пределах Москвы будет равна стоимости билета в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне составят 23 рубля за зону, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы, прошедшему во вторник.
РИА Новости 10:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное