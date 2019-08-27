Происшествия
КоммерсантъРЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы. Утечек личных данных клиентов не произошло, уверяют в РЖД.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
РЖД обратятся в правоохранительные органы в связи с утечкой данных сотрудников
Rambler News Service05:37
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
Общество
В Арктике открыли пять новых островов
РИА Новости 07:06
Авто
В России показали вертолет «Ансат» в стиле Aurus
Холдинг «Вертолеты России» Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) презентовал вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности.
NewInform 06:27
Футбол
ЦСКА согласовал контракт с Комличенко
Как передает "Спорт-Экспресс", москвичи согласовали с 24-летним россиянином условия контракта.
Московский Комсомолец 10:10
Энергетика
Кобылкин заявил о росте числа месторождений с трудноизвлекаемой нефтью
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о росте доли месторождений в России, где добывать нефть сложно.
RT на русском 12:05
Политика
Британская оппозиция договорилась не допустить Brexit без сделки
Как говорится в заявлении, участники встречи, в число которых входили независимые депутаты, договорились действовать сообща, чтобы не допустить выхода из Евросоюза без сделки.
РЕН ТВ 09:05
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Происшествия
Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни
«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер 07:03
Наука
В Центральной Франции обнаружили 30 монолитов неизвестного возраста
Planet Today 08:31
Политика
Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа
Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».
РБК 04:55
Политика
Путин и Эрдоган обсудили покупку Су-57
Турецкий президент Реджеп Эрдоган заинтересовался российским самолетом пятого поколения Су-57.
Вести.Ru 09:05
Музыка
Рэпер A$AP Rocky называет себя Babushka Boi в новом клипе
В видеоролике рэпер отрабатывает чечетку под русский шансон, переделанную под хип-хоп стиль. Новый клип A$AP Rocky называется Babushka Boi.
Moi-portal.ru 09:43
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
РИА Новости вчера в 13:49
Армия и оружие
Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
В интернете разместили видео процесса стрельбы из крупнейшего в мире миномета «Тюльпан».
OAnews 06:14
Происшествия
Соцзащита перешла в нападение на ВИЧ
Как отмечают эксперты, 40% женщин, инфицированных ВИЧ, узнают о диагнозе во время беременности, при этом именно беременные «наиболее склонны к поддержке идей ВИЧ-отрицателей, призывающих игнорировать проблему».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи
Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».
РИАМО 02:58
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Футбол
Влашич на русском поздравил ЦСКА с днем рождения
Газета.Ru 11:24
Общество
В Китае обезьяна применила орудие труда для побега из зоопарка
В зоопарке китайской провинции Хэнань обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать.
РИА Новости 09:53
Общество
Суд США взыскал с Johnson & Johnson $572 млн из-за опиоидов
Суд в Оклахоме обязал американского производителя Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за участие в стимулировании опиоидного кризиса, сообщает CNN.
Право.ру 02:55
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 21:51
Здоровье
Пятигорские врачи массово уволились вслед за Нижним Тагилом
Первый случай массового увольнения врачей произошел в начале июля этого года в Нижнем Тагиле.
Телеканал 360° 08:58
Экономика
Потребление рыбы россиянами оказалось на 5 кг меньше нормы
Реальное потребление рыбы в РФ в прошлом году составило 15,6 кг на человека, что на 5 кг ниже нормы, рекомендуемой Минздравом для здорового питания, подсчитал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
Интерфакс 11:10
Экономика
ФАС оштрафовала «дочку» Samsung на 2,5 млн рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала российскую структуру компании Samsung - "Самсунг Электроникс Рус Компани" - на 2,5 млн рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты при продаже устройств в России.
ТАСС 10:44
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Авто
Mercedes-Benz завтра представит новый GLE Coupe
На сегодняшний день информации о новом Mercedes-Benz GLE Coupe довольно мало.
SpeedMe 01:26
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48
Политика
Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.
Коммерсантъ 06:58
Транспорт
Власти Москвы утвердили тарифы проезда по МЦД
Цена поездки по Московским центральным диаметрам (МЦД) в пределах Москвы будет равна стоимости билета в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне составят 23 рубля за зону, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы, прошедшему во вторник.
РИА Новости 10:48