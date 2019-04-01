Экономика
РЖД подписала контракт на строительство первой железной дороги ТувыПолит.ру вчера в 15:24
За четыре-пять лет в Туве появится первая железная дорога, генподрядчиком строительства которой выступит ОАО «РЖД».
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Космос
Станцию космической связи в Крыму планируют восстановить к 2020 году
Станцию дальней космической связи в Евпатории планируют восстановить к 2020 году.
Обновлено в 06:09
Политика
В Берлине рассказали о переговорах по транзиту газа через Украину
Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран
Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути.
Обновлено в 05:07
Футбол
Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 21-го тура РПЛ
Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов получил признание как лучший игрок 21-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.
Обновлено в 04:32
Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Экономика
ЦБ РФ считает реалистичным снижение ставок по ипотеке до 8%
Президент РФ Владимир Путин в середине марта заявил на съезде РСПП, что ставки по ипотеке в ближайшей перспективе должны опуститься до 8%, а к 2024 году - ниже этого показателя.
Обновлено в 05:59
Политика
В штабе Зеленского предложили Порошенко устроить дебаты с Коломойским
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают дебаты с его политическим соперником и действующим главой государства Петром Порошенко бессмысленными.
Обновлено в 04:39
Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами
Днем ранее, 1 апреля, Минфин разместил на федеральном портале проектов нормативных правовых актов обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начал процедуру обсуждения.
Обновлено в 05:45
Транспорт
«Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля вводят тарифы без багажа
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых направлениях.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Топ-менеджер строительной компании найден мертвым в Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах гибели 52-летнего гражданина Ирландии.
Обновлено в 03:02
Кино
Семья Юлии Началовой не поддержала идею съёмок фильма о певице
Родители Юлии Началовой не одобрили идею снять фильм о певице. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:17
Общество
Госдума разрешает ВИЧ-инфицированным усыновлять детей
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий при определенных обстоятельствах быть усыновителями лицам, имеющими ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Обновлено в 05:02
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Недвижимость
Минстрой уточнил показатели ввода жилья в России в 2018 году
Ввод жилья в России в 2018 году, по уточненным данным, составил почти 75,7 миллиона квадратных метров, сообщил во вторник на заседании коллегии Минстроя глава ведомства Владимир Якушев.
Обновлено в 05:06
Спорт
Сборная ХМАО-Югры взяла золото в эстафете ЧР
Сборная Ханты-Мансийского автономного округа - Югра победила в эстафетной гонке на чемпионате России по биатлону, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:51
Политика
Мэр Курска Николай Овчаров подал в отставку
Глава администрации Курска Николай Овчаров на заседании депутатов городского собрания во вторник попросил внести в повестку дня вопрос о досрочном сложении своих полномочий.
Обновлено в 04:35
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа
Телеканал «360» опубликовал кадры потасовки.
Обновлено в 06:04
Общество
ООН сообщила о росте численности населения Земли до 7,7 млрд человек
Несмотря на снижение рождаемости, зафиксированное ООН во многих странах, численность населения планеты продолжит расти и к 2050 г. достигнет 9,7 млрд человек, а к 2100 г. на Земле будет проживать 11 млрд людей.
Обновлено в 05:45
Общество
Вдова Малашенко Божена Рынска сменила фамилию
Журналистка, вдова российского политтехнолога Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о смене фамилии.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром»
Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».
Обновлено вчера в 18:33
Кино
Вышел трейлер комедии Джима Джармуша про зомби-апокалипсис
Обновлено вчера в 12:02
Здоровье
Россиян предупредили об опасности гематогена
Обновлено вчера в 11:07