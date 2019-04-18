Футбол

РПЛ не определилась с форматом лимита на легионеровMetaratings 09:28

18 апреля РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21. Вместо ограничения числа иностранцев на поле оно будет распространяться на заявку. Единственный вопрос, который ещё обсуждается, это формат лимита.
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Сергей Прядкин
Мы плотно поработали по этому вопросу. Решение рабочей группы будет вынесено в ближайшее время, но мы точно будем выполнять то, что и было намечено.
— Сергей ПрядкинГазета.Ru 15:40

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РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров

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