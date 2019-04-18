РПЛ не определилась с форматом лимита на легионеровMetaratings 09:28

Мы плотно поработали по этому вопросу. Решение рабочей группы будет вынесено в ближайшее время, но мы точно будем выполнять то, что и было намечено.

18 апреля РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21. Вместо ограничения числа иностранцев на поле оно будет распространяться на заявку. Единственный вопрос, который ещё обсуждается, это формат лимита.

РПЛ не определилась с форматом лимита на легионеров

Спорт день за днем

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Происшествия Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.

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Авто Renault получила ОТТС на кроссовер Renault Arkana Сегодня в базе Росстандарта появилось ОТТС на кросс-купе Renault Arkana.

Футбол Илья Кутепов успешно прооперирован в римской клинике Защитник сборной России и московского "Спартака" Илья Кутепов успешно прооперирован хирургами римской клиники.

Футбол «Ювентус» рассматривает вариант с продажей Пьянича за € 100 млн По информации источника, «старая синьора» рассматривает вариант с продажей 29-летнего полузащитника, чтобы выручить средства на обновление состава и покупку новых игроков.

Происшествия Три альпиниста погибли из-за схода лавины в Канаде Три альпиниста погибли в результате схода лавины в канадских горах, передает телеканал CTV. Сообщается, что альпинисты погибли 17 апреля.

Кино «Проект»: из 160 фильмов с господдержкой лишь 19 окупились в прокате Фильму при бюджете в 1,5 млрд рублей в прокате удалось собрать лишь 537 млн рублей.

Политика Зеленский заявил о прекращении бизнес-деятельности Владимир Зеленский сообщил, что покидает студию «Квартал-95» и прекращает предпринимательскую деятельность, передает ТАСС.

Футбол Определились полуфиналисты Лиги Европы Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.

Интернет Facebook разработает собственный голосовой ассистент Компания Facebook уже более года активно ведет работу над созданием собственного голосового помощника.

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