Футбол
РПЛ не определилась с форматом лимита на легионеровMetaratings 09:28
18 апреля РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21. Вместо ограничения числа иностранцев на поле оно будет распространяться на заявку. Единственный вопрос, который ещё обсуждается, это формат лимита.
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Мы плотно поработали по этому вопросу. Решение рабочей группы будет вынесено в ближайшее время, но мы точно будем выполнять то, что и было намечено.
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Спорт день за днем10:13
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По информации источника, «старая синьора» рассматривает вариант с продажей 29-летнего полузащитника, чтобы выручить средства на обновление состава и покупку новых игроков.
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Фильму при бюджете в 1,5 млрд рублей в прокате удалось собрать лишь 537 млн рублей.
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Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга
«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
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Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе
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