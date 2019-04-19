Футбол
РПЛ. «Рубин» уступил «Уралу», «Спартак» примет «Енисей»Бомбардир.ру 19 апреля в 10:40
В воскресенье проходят два матча 24-го тура российской Премьер-лиги. «Рубин» на выезде проиграл «Уралу» (1:2), «Спартак» дома примет «Енисей».
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