РПЛ. «Динамо» — «Спартак». Тактическое превью матчаЧемпионат 09:30

Оба совершили по одной ошибке из разряда тех, что нельзя допускать в равном матче: Гулиев не пошёл до конца за Перейрой в эпизоде с голом, а обрез Зобнина позволил Вандерсону на 70-й минуте выйти один на один под углом — «Спартаку» очень повезло, что его удар в дальний прошёл мимо цели.

Происшествия Кузнецова прокомментировала ситуацию с брошенной в квартире девочкой Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, обнаруженной в квартире в Москве с признаками истощения.

Общество В Москве прошел митинг за свободный интернет В акции за свободный интернет на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 6,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк родила дочь Актриса Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой. Ребенок появился на свет в октябре 2018 года.

Политика Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с Путиным Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью газете "Коммерсантъ" рассказала о первой встрече с Владимиром Путиным.

Религия Великий пост начинается у православных христиан Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений, начинается в понедельник у православных верующих.

Спорт Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промаха Российский биатлонист Евгений Гараничев во время мужской гонки преследования на чемпионате мира пробежал два круга после одного промаха на огневом рубеже и лишил себя борьбы за медаль.

Здоровье В Ульяновской области зафиксирована вспышка кори У 11 жителей Николаевского района Ульяновской области по состоянию на 10 марта подтвержден диагноз кори.

Происшествия Улицу Маяковского затопило водой В Центральном районе Петербурга холодной водой затопило проезжую часть.

Происшествия Попытавшийся проглотить дайвера кит попал на видео Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.

Политика Трамп захотел потратить на стену еще несколько миллиардов долларов Президент США Дональд Трамп планирует попросить конгресс выделить еще 8,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Футбол Фарфан и Смолов принесли «Локомотиву» победу над «Анжи» «Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка. В другом матче тура "Спартак" одержал минимальную победу над "Динамо".

Теннис Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда во втором круге турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе.

Происшествия В Петербурге при падении рекламного щита пострадали два человека В Санкт-Петербурге в результате падения рекламного щита из-за сильного ветра два человека получили травмы.

Общество В 2021 году страны ЕС могут полностью перейти на летнее время Европарламент поддержал предложение, с которым Еврокомиссия выступила в прошлом году, о том, чтобы уже в 2021 году перестать переводить часы каждые полгода на летнее и зимнее время, сообщает "ЕвроПульс".

Политика Гордон рассказал о готовящемся убийстве Украинский телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что в отношении него готовится несколько заказных убийств.

Политика Кадыров прокомментировал инцидент с миной в багаже дипломата США Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу инцидента с миной, который американский дипломат пытался пронести в багаже на рейс "Москва - Нью-Йорк" из аэропорта Шереметьево.

Музыка Лазарев представил песню для «Евровидения» Певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.

Авто Названы оптимальные для российских дорог автомобили Хресин отметил, что наиболее оптимальными для российских дорог машинами являются седаны и хэтчбеки, тем более если автомобиль будет эксклуатироваться главным образом в городском режиме.