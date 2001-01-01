РФ по-прежнему увязывает выдачу кредита Минску с вопросами интеграции - Минфин БелоруссииНезависимая газета 06:26

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович считает, что Москва по-прежнему увязывает выдачу кредита Минску на 630 млн долларов с интеграционными вопросами.

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