Экономика

РФ по-прежнему увязывает выдачу кредита Минску с вопросами интеграции - Минфин БелоруссииНезависимая газета 06:26

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Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович считает, что Москва по-прежнему увязывает выдачу кредита Минску на 630 млн долларов с интеграционными вопросами.
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РФ по-прежнему увязывает выдачу кредита Минску с вопросами интеграции - Минфин Белоруссии

Независимая газета06:26

МИНСК ГОВОРИТ, ЧТО МОСКВА СВЯЗАЛА ВЫДАЧУ КРЕДИТА С ВОПРОСАМИ ИНТЕГРАЦИИ-МИНФИН

Financial One05:00
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