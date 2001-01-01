Экономика
РФ по-прежнему увязывает выдачу кредита Минску с вопросами интеграции - Минфин БелоруссииНезависимая газета 06:26
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович считает, что Москва по-прежнему увязывает выдачу кредита Минску на 630 млн долларов с интеграционными вопросами.
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РФ по-прежнему увязывает выдачу кредита Минску с вопросами интеграции - Минфин Белоруссии
Независимая газета06:26
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Энергетика
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Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
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С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
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РФС пожалуется на Федерацию футбола Грузии в ФИФА
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация планирует направить в ФИФА жалобу на Федерацию футбола Грузии (ФФГ).
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Строительство первого российского вертолетоносца начнется в 2021 году
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Обновлено в 02:26
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В транспортной полиции поддерживают идею вернуть курительные комнаты в российские аэропорты.
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Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
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Энергетика
Независимые АЗС пожаловались Силуанову на зарегулированность отрасли
Баженов подчеркнул, что все звенья топливной отрасли – от переработки до розницы – будут стагнировать и обречены на постепенную деградацию в условиях зарегулированности и поступательной «дедизелизации» рынков основных покупателей светлых нефтепродуктов за пределами России.
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Общество
Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей
Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено вчера в 23:10
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Глава МВД предложил ввести конфискацию машин у пьяных водителей
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Обновлено в 08:19
Армия и оружие
ВСУ обстреляли бригаду электриков на окраинах Ясиноватой
Вооруженные формирования Украины обстреляли ремонтную бригаду во время восстановления электрической подстанции в поселке Красный Партизан к северу от Ясиноватой.
Обновлено в 06:25
Политика
МВД ДНР назвало имена причастных к убийствам Захарченко и Павлова
Глава ДНР Александр Захарченко был смертельно ранен в результате взрыва в центре Донецка 31 августа 2018 года.
Обновлено в 05:48
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Обновлено в 03:18
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Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма
Рабочая группа в Екатеринбурге в среду утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 09:25
Политика
В российской Госдуме выдвинули ультиматум ПАСЕ
Российская Федерация покинет ПАСЕ, если права делегации, которая представляет страну, не будут полноценными.
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Происшествия
Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти
Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын.
Обновлено в 09:41
Общество
Суд оштрафовал уральца за гомофобный комментарий к видео
Сысертский районный суд в Свердловской области постановил выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей мужчине, оставившему гомофобный комментарий под видеороликом в социальной сети.
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Транспорт
Российских водителей могут лишить прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Суд получил ходатайство полиции об аресте «московского отравителя»
Таганский суд столицы получил ходатайство полиции об аресте уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, следует из официальной базы суда.
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Здоровье
Резидентам ММК разрешат закупать лекарства и выдавать больничные листы
По словам главы Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, инициативы призвана разрешить три важных для работы кластера вопроса – лекарственное обеспечение, выдача больничных листов и возможность переливания крови и ее хранения.
Обновлено в 09:14
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В Подмосковье отравились физраствором девять пациентов больницы
В больнице поселка Ржавки Подмосковья как минимум девять пациентов отравились после того, как им поставили капельницы с физраствором.
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Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
На программу приехал и сам доктор Барак, который рассказал о том, какой опасности удалось избежать Виктору Началову.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие
Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России
Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36