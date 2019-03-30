Футбол

«РБ Лейпциг» забил пять безответных мячей «Герте» в матче БундеслигиГазета.Ru вчера в 15:47

Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Юссуф Поульсен, также мячи забили Эмиль Форсберг и Амаду Айдара. После 27 матчей "Лейпциг" набрал 52 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице Примеры.
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«РБ Лейпциг» забил пять безответных мячей «Герте» в матче Бундеслиги

Газета.Ruвчера в 15:47

Бундеслига. «РБ Лейпциг» забил пять голов «Герте», у Поульсена хет-трик

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Матч ТВвчера в 15:21

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