с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Футбол Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.

Политика Вакарчук предложил узаконить «сосуществование» Украины и России Лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что необходимо создать закон об отношениях российской и украинской стороны.

Армия и оружие Десант на автомате: в Крыму испытали умную систему управления огнем Благодаря синхронизации автоматических систем управления из единого штаба велось управление воздушным боем, ударами авиации по наземным целям, высадкой десанта и наземными действиями войск.

Музыка Группа Metallica спела песню «Группа крови» в Лужниках В рамках WorldWired Tour группа Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" на русском языке, на концерте в Лужниках.

Футбол «Сампдория» арендует Ригони у «Зенита» с обязательством выкупа По информации источника, итальянский клуб будет обязан выкупить Ригони за 11 млн евро в том случае, если футболист проведет более 10 матчей за новую команду.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.

Политика Трансляция программы Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист Дмитрий Малышко возмутился трансляцией передачи российского телеведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Политика В ЕС прокомментировали выборы в Верховную раду Ранее в МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду.

Общество В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях Новый закон разрешил открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров там, где есть работа для осужденных.

Политика Умер директор МАГАТЭ Юкия Амано Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер в возрасте 72 лет.

Происшествия В Великобритании чайка похитила чихуахуа Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.

Политика В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Политика Шесть партий проходят в Раду по итогам обработки ЦИК 0,51% протоколов На внеочередных выборах в Верховную Раду по-прежнему лидирует президентская партия "Слуга народа", которая получает 38,85% голосов по итогам обработки 0,51% протоколов, согласно данным ЦИК Украины.

Здоровье Казанский хоспис получил грант президента России Казанский хоспис получил 2,9 млн рублей — грант президента России, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Экономика Орешкин: проблема с закредитованностью россиян «взорвется» в 2021 году Проблема с закредитованностью россиян "взорвется" в 2021 году, предупредил министр экономического развития Максим Орешкин.

Политика Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.

Политика Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".

Культура В Москве прошел фестиваль славянской культуры «Русское поле» 20 июля в в московском парке Коломенское прошел фестиваль славянской культуры «Русское поле».

Политика Команда Зеленского решила провести еще одни досрочные выборы В окружении президента Украины Владимира Зеленского принято решение о проведении досрочных местных выборов.