Недвижимость

Путин поручил снизить ставки по ипотекеФАН 06:13

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию России рассказал о политике снижения ставок по ипотеке. Российский лидер поручил Кабмину РФ и Центробанку удерживать линию снижения ставок по ипотеке сначала до 9, а затем до 8%.
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Когда ипотека снова начнет дешеветь

Взгляд.ру13:10

Власти РФ будут принимать решения по поддержке ипотеки в ближайшие месяцы

РИА Новости11:09

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Московский Комсомолец04:25

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РБК18 февраля в 19:02
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