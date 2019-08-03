Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Минфин правом классифицировать регионы РФ на три уровня риска (красный, желтый, зеленый), исходя из их долговой нагрузки. Соответствующий документ опубликован в пятницу на портале правовой информации.

Путин подписал закон о классификации регионов РФ по уровню долговой нагрузки

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