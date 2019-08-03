Финансы
Путин подписал закон о классификации регионов РФ по уровню долговой нагрузкиИнтерфакс 21:10
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Минфин правом классифицировать регионы РФ на три уровня риска (красный, желтый, зеленый), исходя из их долговой нагрузки. Соответствующий документ опубликован в пятницу на портале правовой информации.
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Финансы
Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму
Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
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Политика
В российском посольстве прокомментировали новые санкции США
Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Здоровье
В Тверской области улучшили работу скорой помощи
В 2019 году в Тверской области сократилось среднее время прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациенту.
Обновлено в 08:34
Музыка
Найк Борзов выпустит новый альбом
Советский и российский рок-музыкант, поэт и певец Найк Борзов готовит для поклонников новую пластинку.
Обновлено в 07:22
Кино
Джаред Лето может сыграть серийного убийцу в триллере «Мелочи»
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Политика
Трамп объявил об исчезновении преграды для хороших отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией - расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено в 21:15
Армия и оружие
Столтенберг рассказал об ответе НАТО на распад ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отреагирует на распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) мерами в сфере ПРО.
Обновлено в 07:26
Наука
Ученые выяснили, как на самом деле влияет похмелье на мозг
Австралийские ученые из Технологического университета Суинберна провели исследование с участием около ста посетителей баров в развлекательном районе Брисбена.
Обновлено в 00:16
Общество
Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Из-за утечки газа эвакуированы две тысячи жителей штата Мехико
Порядка двух тысяч человек были эвакуированы в городе Некстлальпан (штат Мехико, Мексика) после сообщения об утечке газа, заявили в мексиканском минобороны.
Обновлено в 21:09
Футбол
Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком июля
Полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком июля, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 15:55
Музыка
Maruv выпустила новую песню на русском языке
Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".
Обновлено в 06:48
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Нереса за 50 млн евро
«Манчестер Юнайтед» намерен подписать форварда «Аякса» Давида Нереса.
Обновлено в 18:15
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе
Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено вчера в 03:57
Театры
Джигарханян вернулся в театр после долгой болезни
Режиссер и актер Армен Джигарханян вернулся к работе после скандального развода с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:01
Авто
В июле продали 425 машин Haval F7 в России
Обновлено в 09:24
Общество
Шереметьево признали лучшим аэропортом мира
Британская компания Stasher признала московский аэропорт Шереметьево лучшим в мире.
Обновлено в 15:44
Наука
Учёные назвали основную причину развития рака
Оказалось, что высокий риск развития рака связан с дисфункцией гена TP53, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 05:52
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 19:59
Армия и оружие
В России начались испытания бронеавтомобилей нового поколения «Атлет»
Предварительные испытания бронеавтомобилей "Атлет", которые придут на смену машинам семейства "Тигр", начались в России, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Обновлено в 20:11
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые представят на МАКС-2019
Истребитель пятого поколения Су-57 будет впервые представлен на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019, сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
Обновлено в 20:59
Армия и оружие
Дипломаты России и Южной Кореи обсудили инцидент с самолетами Ту-95МС
Замглавы российского МИД Игорь Моргулов и помощник замминистра иностранных дел Южной Кореи Юн Сун Гу обсудили инциденты с самолетами России в Японском море и задержанным в КНДР судном.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Пожар на мебельной фабрике в Одинцово ликвидирован
В подмосковном Одинцово произошел крупный пожар на мебельной фабрике. Там загорелся склад с автомобильными тентами.
Обновлено в 17:09
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Игры
Rockstar Games раскрыла особенности ролей в Red Dead Online
Главным нововведением станет появление трёх ролей с уникальными особенностями игрового процесса.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик
Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.
Обновлено в 18:20
Футбол
Сен-Максимен стал игроком «Ньюкасла»
Нападающий Аллан Сен-Максимен стал игроком «Ньюкасла». Контракт рассчитан на шесть лет.
Обновлено в 15:51
Футбол
Мирзов: постараюсь принести как можно больше пользы «Спартаку»
Обновлено в 12:42