Экономика
Путин поддержал изменение правил о банковской тайне для застройщиковРБК 15:32
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник предложил предоставить региональным властям возможность мониторинга банковских операций застройщиков.
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Эльвира Сахипзадовна, это вот согласие застройщика: или прописать, что должен быть заранее согласен, или, если не прописать - банки всегда могут построить работу таким образом, что он будет согласен. Надо просто в открытую, мне кажется, лучше сформулировать открытые правила, понятные и прозрачные.
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