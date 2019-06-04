Экономика

Путин поддержал изменение правил о банковской тайне для застройщиковРБК 15:32

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник предложил предоставить региональным властям возможность мониторинга банковских операций застройщиков.
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Владимир Путин
Эльвира Сахипзадовна, это вот согласие застройщика: или прописать, что должен быть заранее согласен, или, если не прописать - банки всегда могут построить работу таким образом, что он будет согласен. Надо просто в открытую, мне кажется, лучше сформулировать открытые правила, понятные и прозрачные.
— Владимир ПутинИнтерфакс 11:29

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Путин поддержал изменение правил о банковской тайне для застройщиков

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