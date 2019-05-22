Политика
Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко»РБК вчера в 15:01
Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, а также сотрудничество с Ираном, сообщает пресс-служба Кремля.
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Путин обсудил с Меркель и Макроном решение выдавать паспорта жителям Донбасса
Коммерсантъвчера в 16:57
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Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
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Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении основного закона страны.
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Искусственный интеллект от американской компании Google распознает злокачественна тленный рак легких не хуже медика, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
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«Сент-Луис» впервые за 49 лет вышел в финал Кубка Стэнли
«Сент-Луис» выходит в финал плей-офф НХЛ в четвертый раз.
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Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.
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В Кузбассе живодёр до смерти избил собаку
Обновлено вчера в 23:24
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Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения
В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.
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Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
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Армия и оружие
Зеленский сменил главу генштаба вооруженных сил Украины
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака новым главой Генерального штаба вооруженных сил страны.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева
Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".
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Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»
Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
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В Польше под запрет попала песня «Темная ночь»
По описанию Косевского, исполнители возразили требованию главы музея Карола Навроцкого прекратить играть "Темную ночь".
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Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Дума принял закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать на воспитание детей.
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Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны.
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Климкин высказался о первых кадровых назначениях Зеленского
Ушедший в отставку с поста министра иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook первые кадровые решения нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:02
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Процедуру получения инвалидности упростили в России
Правительство РФ упростило процесс получения гражданами инвалидности.
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Тереза Мэй объявила об уступках в соглашении о выходе из Евросоюза
Мэй не уточнила, будет ли у избирателей возможность проголосовать за отмену Brexit; правительство берет на себя обязательство пересмотреть политическую декларацию о будущих отношениях Лондона и Брюсселя таким образом, чтобы учесть пожелания британских депутатов и новые условия договора о выходе из ЕС.
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Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии
Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».
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Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
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