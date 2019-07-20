Финансы

Путин не исключил снижения ставки по ипотекеРоссийская газета вчера в 14:02

Зависит это от общего состояния экономики и стоимости кредитов для банков. ЦБ сейчас снизил ключевую ставку и сразу ставки по ипотеке немножко пошли вниз, привел пример президент. "Во второй половине года, по экспертным оценкам, ставки по ипотеке должны опуститься ниже 10 процентов", - заявил Путин.
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