Прямая трансляция презентации «Звездных войн 9»Kinonews.ru 10:51

Портал "Новости кино" приглашает всех поклонников знаменитой космической саги "Звездные войны" посмотреть прямую трансляцию презентации девятого эпизода, которая состоится в рамках фестиваля Star Wars Celebration, который проводится в Чикаго.

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Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

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Игры Horizon Zero Dawn 2 и следующая God of War уже разрабатываются На мероприятии Star Wars Celebration актриса Янина Гаванкар (Janina Gavankar), известная по центральной роли в сюжете Star Wars Battlefront II, пообщалась с фанаткой и раскрыла любопытную информацию.

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