С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств. Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма.

с чего всё началось

За последние шесть лет производители повседневных товаров и продуктов уменьшили размеры упаковок в общей сложности на 7-20 процентов. При этом цены на продукты сохранялись на старом уровне или незначительно снизились. Об этом говорят данные исследовательской компании GfK.

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