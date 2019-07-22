Экономика
Производители товаров и продуктов уменьшают размеры упаковокKazanfirst.ru 02:51
За последние шесть лет производители повседневных товаров и продуктов уменьшили размеры упаковок в общей сложности на 7-20 процентов. При этом цены на продукты сохранялись на старом уровне или незначительно снизились. Об этом говорят данные исследовательской компании GfK.
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с чего всё началось
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств. Речь об упаковках, которые отличаются о стандартного литра или килограмма.Ведомостивчера в 14:59
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GfK Rus: уменьшение размеров упаковки может переключить потребителя на конкурента
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