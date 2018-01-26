Прогноз на матч «Вердер» - «Айнтрахт»: кто победитЕвро-футбол.ру 25 января в 11:06

Айнтрахт "Айнтрахт" стремится к зоне Лиге Чемпионов. Второй круг команда из Франкфурт-на-Майне начала с победы, обыграв "Фрайбург". Где смотреть матч Поединок "Вердер" – "Айнтрахт" состоится в Бремене на стадионе "Везерштадион" (вместимость: 42100), 26.01.2018 в 20:30.

Прогноз на матч «Вердер» - «Айнтрахт»: кто победит

Единоборства Единоборства Бэйдер нокаутировал Емельяненко на первой минуте чемпионского боя

Происшествия Происшествия Опубликовано видео крушения бомбардировщика Ту-22М3 Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на военный аэродром в городе Оленегорске.

Происшествия Происшествия На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар В 9:00 по местному времени в МЧС поступила информация о пожаре на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Общество Общество Пользователь Сети исказил заявление Юденич о вкладах россиян в бюджет Пользователи Сети, распространившие высказывание председателя Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марины Юденич, вырвали слова чиновница из контекста, исказив смысл.

Происшествия Происшествия Пострадавший при взрыве в кафе под Саратовом умер в больнице Один из пострадавших при взрыве в кафе в поселке Лысые Горы в Саратовской области скончался в больнице.

Происшествия Происшествия Число погибших при взрыве в церкви на Филиппинах возросло Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве в церкви на Филиппинах возросло до 19.

Транспорт Транспорт Более 60 авиарейсов в московских аэропортах задержаны из-за снегопада Более 60 авиарейсов в московских аэропортах задержаны и отменены из-за снегопада к вечеру субботы.

Происшествия Происшествия В Париже похитили работу Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов Неизвестные похитили из концертного зала "Батаклан" работу художника стрит-арта Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов в Париже 2015 года и выполненную на одной из дверей здания.

Гаджеты Гаджеты Выяснилось, как уберечь смартфон от поломки во время морозов Специалисты поделились с пользователями списком советов, которые смогут помочь защитить смартфон от некоторых повреждений во время морозов.

Общество Общество Субботний снегопад в Москве стал самым мощным за 68 лет Снегопад, обрушившийся на Москву в субботу, 26 января, стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Самолеты США и Канады подняли для перехвата российских Ту-160

Общество Общество Умер вице-президент РСПП Владимир Передерий Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ректор Южно-Российского государственного политехнического университета Владимир Передерий умер в субботу в возрасте 59 лет.

Происшествия Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии Четыре человека погибли и один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Башкирии.

Политика Политика Военный атташе Венесуэлы в США заявил о признании Гуаидо президентом Военный атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах Хосе Луис Сильва разорвал отношения с правительством президента Николаса Мадуро и заявил о признании Хуана Гуаидо временным президентом страны, сообщает Reuters.

Общество Общество США отказали в визе комику Тимуру Батрутдинову Посольство США отказало в выдаче визы российскому комику, резиденту Comedy Club Тимуру Батрутдинову. Об этом сообщил сам шоумен в Instagram.

Наука Наука Ученые создали подушку против храпа Подушку, способную заглушать звук храпа спящего, разработали ученые из Университета Северного Иллинойса в США.

Авто Авто Стало известно, как нужно прогревать АКПП в тридцатиградусный мороз Большинство водителей еще не пришли к общему мнению, нужно ли прогревать двигатель зимой, что уж говорить об АКПП.

Происшествия Происшествия При пожаре в Курганской области погибли трое детей

Общество Общество В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги Каждый год люди смывают в унитаз тонны туалетной бумаги, не задумываясь о том, как сильно это вредит нашей планете.

Общество Общество На контроль за сборкой ракет «Роскосмос» потратит полмиллиарда рублей Госкорпорация "Роскосмос" реализует 455 млн рублей на контроль за качеством сборки космической техники,сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы портала госзакупок.

Происшествия Происшествия В Екатеринбурге произошёл крупный пожар на территории завода В Екатеринбурге произошло возгорание на площади 1 тыс. кв. м в отдельно стоящем ангаре на территории завода металлоконструкций.

Авто Авто Простоявший сорок лет в гараже седан Maserati продают на eBay На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу раритетный седан Maserati Quattroporte Tipo 107 образца 1967 года, который 40 лет простоял в гараже.

Происшествия Происшествия В Вашингтоне застрелили троих человек Три человека погибли в результате стрельбы в Вашингтоне, заявил начальник полиции города Питер Ньюшем.

Транспорт Транспорт По Крымскому мосту запустят движение пригородных поездов Пригородные поезда планируется запустить по Крымскому мосту по маршруту Феодосия - Анапа, сообщили РИА Новости во ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).

Наука Наука Ученые рассказали о пользе ежедневного употребления аспирина Чтобы выяснить, влияет ли прием нестероидных противовоспалительных препаратов на продолжительность жизни больных раком, ученые ежедневно в течение шести месяцев давали всем участникам эксперимента дозу аспирина.

Общество Общество В Петербурге проходит военный парад в честь снятия блокады Ленинграда На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге проходит военный парад в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Политика Политика Германия выделит €12 млн блокадникам Ленинграда Правительство ФРГ приняло решение выделить €12 млн для поддержки постарадавших от блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Происшествия В Самарской области снегоуборочный поезд столкнулся с грузовым Снегоуборочный поезд столкнулся с грузовым в Самарской области, в результате происшествия две цистерны и снегоуборщик сошли с рельс, сообщила пресс-служба СК.