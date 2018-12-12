Футбол
Прогноз на матч «Ренн» - «Астана»: смогут ли казахстанцы не пустить французов в плей-офф
Прогноз на матч «Ренн» - «Астана»: смогут ли казахстанцы не пустить французов в плей-оффЕвро-футбол.рувчера в 10:25
|46′
Ришард
Абзал Бейсебеков
|52′
Бактиер Зайнутдинов
|67′
Марин Анчич
Исмаила Сарр
|68′
Исмаила Сарр
|73′
Теосон Жордан Сьебатшо
Якоб Юханссон
|75′
|81′
Педро Энрике
Роман Муртазаев
Бенжамен Буриго
М'Байе Ньянг
|82′
|86′
Ласло Кляйнхайслер
Дмитрий Шомко
Хатем Бен Арфа
Адриен Юну
|90′+2′
Ренн
Расстановка 4‑3‑3
16
Диалло
27
Траоре
4
Мешер
3
да Силва
15
Бенсебайни
11
Ньянг
8
Гренье
21
Андре
7
Сарр
2 ×
6
Юханссон
23
Юну
1
Эрич
2
Рукавина
44
Постников
5
Анчич
19
Зайнутдинов
14
Томасов
18
Маевский
77
Шомко
45
Муртазаев
30
Кабананга
15
Бейсебеков
Астана
Расстановка 4‑4‑2
"Ренн" и "Астана" в очном поединке выяснят, кто же из них сыграет весной в плей-офф Лиги Европы. Букмекеры полагают, что чуть больше шансов имеют французы, на стороне которых будет фактор домашнего поля, но у казахстанцев плюс в том, что их вполне устроит ничья в этой встрече.
Евро-футбол.рувчера в 10:25
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 18:25, Ашберн
Футбол
Определились все участники плей-офф футбольной Лиги Европы
Все участники плей-офф футбольной Лиги Европы стали известны по итогам матчей шестого тура группового этапа турнира, которые завершились в четверг.
Обновлено в 18:05
Футбол
Михаил Кержаков: «„Зенит“ не показал всех своих качеств»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от «Славии» (0:2) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Обновлено в 17:41
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» невезением
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал матч своей команды с "Вильярреалом" в Лиге Европы.
Обновлено в 16:37
Футбол
Артем Дзюба стал лучшим футболистом года
РФС подвел итоги и года и назвал лучшего футболиста. Им стал капитан национальной сборной и нападающий «Зенита» Артем Дзюба.
Обновлено в 14:51
Футбол
Молчание ягнят. «Спартак» бьют по всем фронтам
"Спартак" – полностью на стороне Глушакова А "Спартак" отнесся к матчу так, как будто это был выезд в Пермь, который вообще ничего не значит.
Обновлено в 15:10
Футбол
Газзаев считает, что футболистов ЦСКА в будущем ждут большие победы
Нынешний состав московского футбольного клуба ЦСКА в будущем ждут большие победы, заявил РИА Новости бывший главный тренер армейцев и сборной России Валерий Газзаев.
Обновлено в 11:16
Футбол
«Челси» сыграл вничью с «Види», БАТЭ обыграл ПАОК
"Челси" сыграл вничью с "Види" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 14:59
Футбол
«Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело
"Сантос" объявил о назначении на пост главного тренера команды аргентинца Хорхе Сампаоли.
Обновлено в 16:15
Футбол
Главный тренер «Ростова» заработал дисквалификацию
Обновлено в 08:28
Футбол
«Спартак» и «Урал» интересуются форвардом «Кардиффа» Мейте
Контракт 22-летнего ивуарийца с «Кардиффом» рассчитан до января, по истечению которого, Мейте намерен подписать соглашение с новым клубом на правах свободного агента.
Обновлено в 12:57
Футбол
Боккетти успешно прооперирован в Риме
Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
Обновлено в 12:43
Футбол
Бензема попал в сферу интересов «ПСЖ»
Нападающий «Реала» Карим Бензема может в ближайшее время стать игроком «ПСЖ».
Обновлено в 14:59
Футбол
Лионель Месси может перейти в «Интер»
Обновлено в 11:40
Футбол
Азар может стать игроком «Баварии»
В нынешнем сезоне Азар принял участие в 16 матчах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.
Обновлено в 14:40
Футбол
Футболист Мюллер извинился перед соперником за удар ногой в голову
Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер извинился за удар ногой в голову футболиста "Аякса".
Обновлено в 07:42