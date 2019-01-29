Футбол
Ньюкасл - Манчестер Сити: прогноз на матч АПЛ (эксперты)Prognozist вчера в 03:14
Сегодня в рамках 24-го тура АПЛ сыграют команды с разных полюсов турнирной таблицы: «Манчестер Сити» ведет борьбу за чемпионство, а «Ньюкасл» пытается сохранить прописку в лиге. Эксперты дали прогнозы на этот выездной матч фаворита.
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Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Сити: пропустят ли горожане от аутсайдера? Прогноз эксперта Betfair
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