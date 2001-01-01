Футбол

Прогноз на матч «Челси» - ПАОК: команда Сарри должна реабилитироваться
Евро-футбол.ру
28 ноября в 14:16

Челси — ПАОК
4 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
7′
Евгений Хачериди
Оливье Жиру
27′
Оливье Жиру
37′
46′
Александр Прийович
Амр Уарда
50′
Понтус Вернблум
Гари Кэйхилл
54′
Каллум Хадсон-Одои
60′
Давиде Цаппакоста
Итан Ампаду
63′
Педро Родригес
Виллиан
66′
Оливье Жиру
Альваро Мората
75′
75′
Омар Эль-Каддури
Фернанду Варела
Альваро Мората
78′
79′
Маурисио
Димитриос Пелкас
80′
Димитриос Пелкас
Команда Маурицио Сарри ничего не смогла противопоставить "Тоттенхэму" и должна быть рада, что проиграла на "Уэмбли" только со счётом 1:3. Спустя пять дней "пенсионеры" рассчитывают реабилитироваться перед собственными болельщиками. Лондонцы уже обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы.
Евро-футбол.ру28 ноября в 14:16

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Где смотреть матч Челси - ПАОК

Евро-футбол.ру28 ноября в 18:55

Челси - ПАОК прогноз на матч Лиги Европы: серия побед «аристократов» продолжится?

Sport-place28 ноября в 05:58
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