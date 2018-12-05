Мадридский "Атлетико" достаточно скромно обыграл в первом выездном матче "Сант-Андреу", забив всего один безответный гол. Вряд ли это говорит о реальных шансах представителя Терсеры на камбек, но всё же сильно расслабиться "матрасникам" будет нельзя.

Прогноз на матч «Атлетико» - «Сант-Андреу»: ждать ли крупной победы «матрасников»

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