Экономика

Прогноз Минэкономики до 2036 года утвержден правительством
Коммерсантъ
16:54

Прогноз Минэкономики до 2036 года утвержден правительством "Подготовка таких прогнозов — попытка взглянуть на долгосрочные тренды, невозможно точно предсказать, где мы будем находиться в 2036 году", — пояснил глава Минэкономики по итогам заседания, добавив, что документ учитывает в том числе результаты, ожидаемые в рамках нацпроектов.
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