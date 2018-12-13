Финансы

Профицит бюджета России за 11 месяцев достиг 3,7%
Коммерсантъ
15:55

За 11 месяцев в бюджет поступило 17 трлн 456,9 млрд руб. (92,1% к общему объему доходов федерального бюджета).
Коммерсантъ15:55

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Профицит бюджета России за 11 месяцев достиг 3,7%

Коммерсантъ15:55

Профицит бюджета РФ в январе—ноябре достиг 3,7%

Росбалт10:49

Минфин оценил текущий профицит бюджета в 3,7% ВВП

News.ru09:35

Минфин: профицит бюджета РФ за 11 месяцев составил 3,394 трлн рублей

Банки.ру09:23

Профицит федерального бюджета за 11 месяцев составил 3,4 трлн рублей

Rambler News Service08:50

Профицит бюджета РФ за 11 месяцев вырос до 3,7% ВВП

Вести.Финанс09:35

Высокие цены на нефть дали Белоруссии незапланированную прибыль

Евразия Dailyвчера в 16:40
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Финансы

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено в 07:50
Финансы

Международные резервы России выросли на $1,5 млрд

За неделю международные резервы России выросли на $1,5 млрд и на 7 декабря составили $463,6 млрд против $462,1 млрд на 30 ноября.
Обновлено в 08:56
Финансы

Орешкин рассказал, что определит курс рубля в начале 2019 года

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, от чего будет зависеть курс рубля в следующем году.
Обновлено в 07:51
Финансы

МВФ: глобальный долг за 2017 год достиг 225% от мирового ВВП

Глобальный долг (частный и суверенный) на конец прошлого года достиг $184 трлн (225% от мирового ВВП).
Обновлено в 13:52
Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 75,39 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 17,48 копейки - до 75,3916 рубля, курс доллара уменьшился на 16,75 копейки - до 66,255 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:50
Финансы

Политика продолжает давить на рынок

Начало торгов в Америке идет на мажорных нотах, так как игроки продолжают отыгрывать позитивные новости с переговоров между США и КНР.
Обновлено в 12:34
Финансы

Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию

Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.
Обновлено в 02:48
Финансы

Минфин предложил ужесточить контроль за долгами регионов

Минфин предложил поправки в Бюджетный кодекс для ужесточения контроля за расходами и долгами регионов.
Обновлено вчера в 22:31
Финансы

В Краснодаре принят городской бюджет на 2019 год

Доходная часть местного бюджета 2019 года составит 24,5 млрд рублей, из них собственные доходы — налоговые и неналоговые — 15,7 млрд рублей.
Обновлено в 08:44
Финансы

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18%

13 дек - Нацбанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18 процентов годовых по итогам декабрьского заседания, сообщил регулятор.
Обновлено в 07:05
Финансы

Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн

Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.
Обновлено в 01:03
Финансы

ЦБ вот-вот примет решение о ставке

В эту пятницу состоится заседание финрегулятора, на котором выяснится дальнейшая судьба ключевой ставки.
Обновлено в 08:15
Финансы

Шесть банков Танзании оказались на пороге банкротства

На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что шесть банков Танзании находятся на пороге банкротства и могут прекратить свою деятельность в ближайшее время, сообщает Swahili Times.
Обновлено в 03:10
Финансы

Банки в Удмуртии с начала 2018 года выдали кредиты на 206 млрд рублей

За десять месяцев 2018 года банки Удмуртии выдали кредиты населению и организациям на общую сумму почти 206 млрд руб. Об этом сообщает Национальный банк республики 12 декабря.
Обновлено вчера в 08:33
Финансы

Локальный рынок акций имеет потенциал для коррекционного восстановления - ИК «Алго Капитал»

В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2370, 2360 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2400, 2410 пунктов.
Обновлено в 01:11
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