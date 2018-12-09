Политика
К февралю 2019 года планируется согласовать план развития Северного морского пути. По словам вице-премьера Максима Акимова, создана рабочая группа по развитию Северного морского пути. Она займется этим многосоставным, многокомпонентным проектом.
Российская газета06:38
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Политика
В Армении завершилось голосование на парламентских выборах
Обновлено в 12:25
Политика
Нарышкин рассказал, как уживаются СВР и ГРУ
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что его ведомство не конкурирует с ГРУ (Главным разведывательным управлением, в настоящее время - Главное управление Генштаба ВС России).
Обновлено в 12:28
Политика
Париж ищет «российский след» в протестах «желтых жилетов»
Ранее СБУ сделала заявление, что к организации антиправительственных протестов во Франции, которые проводит движение "желтых жилетов", могут быть причастны спецслужбы России.
Обновлено в 12:31
Политика
МИД Китая вызвал американского посла
МИД КНР вызвал американского посла в Пекине, чтобы выразить протест в связи с задержанием финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 12:13
Политика
Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря
Прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая умерла 8 декабря в возрасте 91 года, пройдет 11 декабря в Центральном доме журналиста.
Обновлено в 12:11
Политика
Трамп обвинил во лжи бывшего главу ФБР
Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми, который дал показания конгрессу США на закрытых слушаниях, вероятно, поставил «рекорд по количеству лжи» за один день.
Обновлено в 12:23
Политика
Министр внутренних дел не нарушал законов на съезде ЕР
Глава МВД РФ присутствовал на съезде партия "Единая Россия", и это никоим образом не нарушает действующего законодательства, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 12:29
Политика
Король Бельгии принял отставки министров-националистов
Король Бельгии Филипп согласился в воскресенье с отставкой министров и госсекретарей коалиционного бельгийского правительства от националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA), сообщается в коммюнике королевского двора.
Обновлено в 10:35
Политика
Порошенко попросил УПЦ помочь с освобождением украинских моряков
Петр Порошенко попросил предстоятеля Украинской православной церкви Онуфрия помочь освободить украинских моряков, которых задержали за нарушение госграницы России.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Украинские военные перебросили беспилотники в район Донбасса
Обновлено в 12:04
Политика
Пушков ответил Чубайсу на слова о благодарности бизнесу
Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что своим заявлением о неблагодарности россиян глава правления "Роснано" Анатолий Чубайс только обостряет отношения между обществом и предпринимателями.
Обновлено в 12:16
Политика
Лавров заявил, что в ОДКБ, ЕАЭС и СНГ нет диктата и угроз
Консенсус среди стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ), в отличие от НАТО, достигается не диктатом или угрозами, а дружеским подходом.
Обновлено в 12:26
Политика
Глава правительства Каталонии начал двухдневную голодовку
Глава правительства Каталонии Ким Торра начал 48-часовую голодовку в солидарность с заключенными под стражу каталонскими политиками.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
Клинцевич: Украина не сможет создать ядерное оружие
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
Нетаньяху анонсировал встречу военных делегаций России и Израиля
Представители Минобороны России и Израиля могут встретиться в ближайшие дни для обсуждения координации своих действий в Сирии, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено в 08:51