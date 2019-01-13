Футбол
Примера. «Севилья» проиграла «Атлетику»
Примера. «Севилья» проиграла «Атлетику»Бомбардир.ру12:35
«Севилья» проиграла «Атлетику» в матче 19-го тура Примеры со счетом 0:2. «Севилья» с 33 очками занимает третью строчку в таблице, «Атлетик» с 22 очками идет на 16-й строчке.
Бомбардир.ру12:35
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 15:39, Ашберн
Происшествия
Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта
Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения неизвестного мужчины с ножом во время благотворительного концерта, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:53
Происшествия
Самолет выкатился за пределы ВПП в столичном аэропорту Шереметьево
В столичном аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).
Обновлено в 06:55
Политика
Порошенко призвал РПЦ показать свой томос
Президент Украины Петр Порошенко призвал Русскую православную церковь показать томос, чтобы доказать свою каноничность.
Обновлено в 10:59
Политика
В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям
Ранее таблоид Bild распространил информацию о том, что посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма ряду компаний страны с угрозами введения санкций со стороны США из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 14:58
Политика
Спецслужбы Венесуэлы задержали главу оппозиционного парламента
В Венесуэле спецслужбы задержали главу Национальной ассамблеи страны Хуана Гуаидо. Об этом говорится в официальном Twitter политика.
Обновлено в 11:54
Политика
Польша построит остров в Калининградском заливе
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Сызрани школьник ударил учительницу по голове
В одной из школ города Сызрань Самарской области пятнадцатилетний ученик нанес учительнице удар по голове, преподаватель госпитализирована.
Обновлено в 10:19
Политика
МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг
МИД России прокомментировал планы японских дипломатов провести закрытый брифинг после переговоров министров иностранных дел России и Японии.
Обновлено в 12:57
Общество
Умер актер и режиссер Евгений Радомысленский
Российский актер и режиссер Евгений Радомысленский умер в возрасте 83 лет.
Обновлено в 13:05
Авто
Эксперты назвали лучшие автомобили 2018 года
Автоэксперты составили рейтинг лучших автомобилей прошлого года в нескольких категориях.
Обновлено в 15:00
Космос
Сеанс восстановления связи с телескопом «Спектр-Р» закончился неудачей
Обновлено в 08:08
Спорт
Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко
Обновлено в 10:21
Политика
Захарова прокомментировала покупку Киевом турецких беспилотников
Поставки вооружений киевскому режиму не должны становиться фактором усугубления внутриукраинского кризиса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщение о покупке Украиной турецких разведывательных беспилотников Bayraktar TB2.
Обновлено в 08:44
Политика
На Украине составили рейтинг предателей
Украинское издание Realist.Online 12 января презентовало рейтинг предателей, состоящий из политиков, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, который был составлен на основании анализа скандальных историй в средствах массовой информации и комментариев пользователей в социальных сетях.
Обновлено в 13:44
Спорт
Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
WSJ сообщила об изучении США вариантов удара по Ирану
Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном просил Пентагон разработать варианты нанесения удара по Ирану, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на слова бывших и действующих политиков.
Обновлено в 12:15
Спорт
Российские биатлонистки победили в эстафете на КМ
Обновлено в 07:11
Политика
В Белоруссии выступили против российских телеканалов
«Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия
Около 400 человек эвакуировали из здания в центре Москвы
Около 400 человек эвакуировали из-за возгорания в здании в центре Москвы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по столице.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
Япония собирается создать ударные самолеты электронной войны
Ударные наступательные самолеты электронной войны могут скоро появится на вооружении Японии, пишет газета Yomiuri.
Обновлено в 00:29
Футбол
«Барселона» ожидаемо разгромила «Эйбар» на «Камп Ноу»
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Нетаньяху признал нанесение Израилем ударов по Сирии
«Буквально за последние 36 часов ВВС нанесли удар по иранским складам с иранским же оружием в международном аэропорту Дамаска», — сообщил Нетаньяху в обращении к правительству.
Обновлено в 07:50
Политика
Программа АдГ включает пункт о возможности выхода ФРГ из ЕС
В ФРГ правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) приняла программу к выборам в Европарламент.
Обновлено в 13:12
Экономика
В HeadHunter рассказали, кого ждет рост зарплаты в 2019 году
Анализ динамики зарплат в 2018 году показал, что во главе рейтинга профессиональных областей находятся разработчики программного обеспечения.
Обновлено в 08:05
Общество
Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному
Люблинский суд Москвы вернул главе Росгвардии Виктору Золотову его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Тверской области трактор провалился под лед, есть жертвы
В Тверской области на реке Медведица трактор, в котором ехали три человека, провалился под лед, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по региону.
Обновлено в 11:52
Футбол
Головин и Фабрегас – в старте «Монако» на матч лиги 1 с «Марселем»
В матче 20-го тура чемпионата Франции Монако на выезде сыграет с Марселем. Стал известны стартовые составы команд.
Обновлено в 14:16
Происшествия
В Башкирии мужчина застрелил троих человек
Обновлено в 04:16