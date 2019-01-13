Футбол

Примера. «Севилья» проиграла «Атлетику»
Бомбардир.ру
12:35

«Севилья» проиграла «Атлетику» в матче 19-го тура Примеры со счетом 0:2. «Севилья» с 33 очками занимает третью строчку в таблице, «Атлетик» с 22 очками идет на 16-й строчке.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 15:39, Ашберн
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Ударные наступательные самолеты электронной войны могут скоро появится на вооружении Японии, пишет газета Yomiuri.
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