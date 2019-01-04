Футбол

Примера. «Леванте» в меньшинстве вырвал ничью у «Жироны»
Бомбардир.ру
15:19

Леванте — Жирона
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
Серхио Постиго
21′
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
28′
31′
Порту
35′
Кристиан Стуани
Энис Барди
56′
Хосе Луис Моралес
58′
Никола Вукчевич
Эммануэл Боатенг
63′
Серхио Постиго
69′
Джейсон
Коке Морено
71′
72′
Алекс Гарсия Серрано
74′
Порту
Энтони Лосано
83′
Алекс Гарсия Серрано
Валери Фернандес
Тоньо Антонио Гарсия Аранда
Рафаэль Двамена
85′
Коке Морено
86′
90′+2′
Хонас Рамальо
Педро Алькала
Встреча 18-го тура чемпионата Испании "Леванте" – "Жирона" завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев забили Хосе Луис Моралес и Коке, у гостей – Порту и Алейкс Гарсия. Команда из Валенсии с 69-й минуты играла вдесятером – Серхио Поштиго получил вторую желтую карточку.
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