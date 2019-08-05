Экономика
Прибыль «Полюса» за 1 полугодие выросла в 2,8 разаFinam.Ru 02:34
Прибыль "Полюса" по МСФО за 1 полугодие 2019 года выросла в 2,8 раза - до 61,58 млрд рублей, следует из отчетности компании.
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