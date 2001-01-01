Футбол
Президент «Дженоа»: «Пёнтек забьёт 35 мячей в этом сезоне»Евро-футбол.ру 08:09
После перехода Пёнтек провёл шесть матчей в составе "Милана" и забил семь мячей. В первой половине сезона поляк забил 19 голов в футболке "Дженоа" (13 - в чемпионате, 6 - в Кубке Италии).
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 09:12, Ашберн
Происшествия
Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой
Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Политика
Павла Грудинина лишили депутатского мандата
Заседание, на котором депутаты голосовали за лишение гендиректора совхоза мандата, проходило без участия Грудинина.
Обновлено в 08:19
Происшествия
МВД объявило в розыск экс-директора Фонда борьбы с коррупцией
Бывший директор основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов объявлен в розыск в связи с уголовным расследованием, следует из материалов в базе розыска МВД.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Высокопоставленных силовиков обыскали по делу сенатора Арашукова
У ряда руководителей силовых ведомств Карачаево-Черкесии (КЧР), Дагестана и Ставропольского края прошли обыски в рамках уголовного дела против сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в двух убийствах.
Обновлено в 08:13
Общество
Умерла супермодель 90-х Ольга Пантюшенкова
Обновлено в 07:50
Происшествия
Российских военных осудили за танковый выстрел по своим
Инцидент произошел во время запланированных танковых учений на военном полигоне, расположенном в Ленинградской области.
Обновлено в 07:41
Экономика
«Аэрофлот» повышает топливный сбор
Топливный сбор авиакомпании «Аэрофлот» вырастет на 200 рублей. Цена увеличится для вылетов с 1 апреля при покупке билетов с 4 марта.
Обновлено в 07:16
Политика
Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что запустит процедуру импичмента в отношении президента Украины Петра Порошенко, сообщает ФАН.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Татарстане пациентку везли до «скорой» в ковше трактора
В Татарстане жительницу одной из деревень доставили до машины скорой помощи в ковше трактора, поскольку медики не смогли подъехать к дому из-за неубранного снега.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Шереметьево самолет выкатился за пределы ВПП
Обновлено в 07:54
Экономика
Медведев поручил разработать меры по увеличению дохода россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам проанализировать доходы россиян и определить первоочередные шаги по их увеличению.
Обновлено в 07:46
Финансы
Греф признал потерю миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта
Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта (ИИ) потерял миллиарды рублей.
Обновлено в 03:59
Политика
На подъезде к Одессе задержали группу вооружённых людей
Советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что украинская полиция задержала на подъезде к Одессе группу вооружённых людей.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
В Балтийское море вошел американский эсминец с ракетами «Томагавк»
USS Gravely является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО, способным нести до 56 крылатых ракет "Томагавк".
Обновлено в 06:07
Политика
В Екатеринбурге депутат отказался признавать педофилов маньяками
Депутат городской думы Екатеринбурга от партии "Справедливая Россия" Александр Колесников считает, что педофилы не являются маньяками.
Обновлено в 07:26
Религия
РПЦ сменила управделами патриархии и главу финансового управления
Новый управляющим делами Московской патриархии назначен митрополит Тверской и Кашинский Савва, занимавший до этого должность заместителя управделами, сказано в сообщении.
Обновлено в 09:08
Политика
Серийный выпуск МС-21 начнется в 2021 году
Вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам посещения Иркутского авиационного завода сообщил, что с 2021 года несмотря на все сложности начнется серийное производство самолетов МС-21.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Саратове женщина погибла из-за упавшей с балкона наледи
"По предварительным данным, сегодня в результате схода наледи с самовольно установленного козырька балкона одной из квартир на пятом этаже многоквартирного дома по улице Емлютина, 44А, погибла женщина 60 лет", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
«Калашников» опубликовал характеристики малогабаритного автомата АМ-17
Концерн «Калашников» опубликовал технические характеристики малогабаритного автомата АМ-17.
Обновлено в 05:29
Политика
Представитель посольства США посетил арестованного Майкла Калви
Представитель посольства США посетил арестованного основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви для оказания консульской помощи, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Политика
В российские силовые структуры предложено вернуть обращение «господин»
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров считает устаревшим принятое в российских силовых структурах обращение "товарищ" и предлагает заменить его на дореволюционное "господин".
Обновлено в 02:54
Общество
В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский
Обновлено в 08:18
Общество
ФССП взыскала 11,6 млрд рублей с должников по штрафам ГИБДД
В 2018 году судебные приставы исполнили 14,2 млн постановлений органов ГИБДД, взыскав с должников 11,6 млрд руб. Такие данные приводит Федеральная служба судебных приставов (ФССП).
Обновлено в 07:43
Энергетика
«Газпром» в 2018 году увеличил долю на рынке газа в ЕС
Елена Бурмистрова, генеральный директор «Газпром экспорта»: «В 2018 году, по предварительным данным, доля поставок газа в страны ЕС и Турции достигла рекордных значений и составила 36,7%». «Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до 201,7 миллиарда кубометров, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие
ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана
Обновлено в 00:48
Происшествия
Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу Кокорина и Мамаева
В Москве начинается заседание Московского городского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передаёт 26 февраля корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:32
Экономика
Стратегия «Новатэк» предусматривает 57 млн тонн производства СПГ
Стратегия «Новатэк» предусматривает сегодня 57 миллионов тонн производства СПГ к 2030 году.
Обновлено в 06:15