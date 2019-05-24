Кино

Премьеру фильма про Соника перенесли из-за недовольных фанатовМойка78 20:05

Дизайн главного героя решили переделать из-за множества негативных отзывов фанатов, недовольных видом Соника. Изначально планировалось, что фильм про синего ежа должен был выйти в ноябре этого года. Теперь премьера назначена на 14 февраля 2020-го.
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Премьеру «Соника в кино» из-за критики фанатов перенесли на три месяца

Комсомольская правда16:57

Режиссёр фильма о Сонике сообщил о переносе премьеры

Life.ru15:31

Премьеру фильма о Сонике перенесут из-за гнева фанатов

ТК Звезда13:13

Создатели «Соника» перенесли премьеру фильма

News.ru14:17

Фильм про Соника с Джимом Керри перенесли на 2020 год из-за дизайна главного героя

Матч ТВ14:00

Выход фильма про Соника перенесли из-за недовольства фанатов

Газета.Ru14:50

Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли

Lenta.ru12:23
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Джефф Фаулер
Американский кинорежиссёр
American filmmaker and visual effects artist. He was nominated for the Academy Award for Best Animated Short Film as writer and director of the short animated film Gopher Broke. He will make his theatrical directorial debut with the upcoming Sonic the Hedgehog movie due in 2019.
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