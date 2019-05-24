Кино
Премьеру фильма про Соника перенесли из-за недовольных фанатовМойка78 20:05
Дизайн главного героя решили переделать из-за множества негативных отзывов фанатов, недовольных видом Соника. Изначально планировалось, что фильм про синего ежа должен был выйти в ноябре этого года. Теперь премьера назначена на 14 февраля 2020-го.
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