Экономика

Предпенсионеров отправят на переобучениеИнвест-Форсайт 07:19

Во время переобучения предпенсионеры смогут получить стипендию в размере МРОТ: в 2019 году минимальный размер оплаты труда был равен 11 280 рублей. Ожидается, каждый год подобные программы будут проходить около 75 тыс. граждан.
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Татьяна Голикова
Безработные граждане, которые будут проходить переобучение по направлению служб занятости, в то же время будут иметь возможность получать стипендию в размере МРОТ. Напомню, что в 2019 году это 11 280 рублей.
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Татьяна Голикова
Российский политик
Российский политик и экономист, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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