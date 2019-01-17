Экономика
Правительство утвердило план мероприятий по улучшению делового климатаРБК 07:19
Обновлять план мероприятий, предусмотренных ТДК, планируют два раза в год, следующий этап обсуждения инициатив экспертными группами состоится в феврале.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 07:44, Ашберн
Экономика
Екатерина Трофимова покинула пост гендиректора АКРА
Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова покинула пост, говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 06:34
Энергетика
ОПЕК в декабре снизила добычу нефти на 780 тысяч баррелей в сутки
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) в декабре приняли решение о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, начиная с января 2019 года в течение полугода.
Обновлено в 07:12
Экономика
Президентом «Магнита» станет экс-глава «Ленты»
В структуре управления «Магнита» появится новая должность — президента, и ее займет Ян Дюннинг, до этого почти десять лет руководивший конкурентом — сетью «Лента».
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
В ЦБ рассказали об уровне инфляции в 2020 году
Глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ России Александр Морозов рассказал о том, какой будет инфляция через год.
Обновлено в 05:00
Экономика
Россияне потратили более триллиона рублей на новогодние праздники
Россияне потратили 1,1 триллиона рублей на новогодние праздники, сообщает пресс-служба Сбербанка по итогам совместного исследования с оператором фискальных данных "Платформа ОФД".
Обновлено в 04:44
Экономика
Выручка «Детского мира» выросла на 14,3% в 2018 году
В четвертом квартале 2018 года выручка увеличилась на 13% — до 34,3 млрд руб.
Обновлено в 02:23
Экономика
ВТБ купил контрольный пакет «Медиалогии»
ВТБ приобрел 63% акций компании «Медиалогия», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Параметры сделки не раскрываются.
Обновлено в 03:39
Экономика
Французские СМИ предрекли России новый рекорд торгового баланса
Положительное сальдо торгового баланса России за январь-ноябрь 2018 года составило 191,4 миллиарда долларов, поэтому рекорд 2011 года, составляющий 198 миллиардов долларов, скорее всего, будет побит, об этом пишет французская деловая газета Les Echos.
Обновлено вчера в 18:12
Экономика
Темпы роста экономики США остались прежними
Активность в секторе нефинансовых услуг росла сдержанными либо умеренными темпами, хотя в некоторых регионах рост замедлился.
Обновлено в 01:02
Энергетика
«Нафтогаз» заявил об аресте активов «Газпрома» более чем на $2,5 млрд
"Нафтогаз" добился ареста зарубежных активов "Газпрома" на сумму, превышающую присужденные Стокгольмским арбитражем 2,56 миллиарда долларов, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
Обновлено в 05:32
Экономика
Доходный алюминий. Как Alcoa выбралась из убытков и вышла в плюс
По итогам четвертого квартала Alcoa получила чистую прибыль в $43 млн, тогда как годом ранее компанией был зафиксирован убыток в $196 млн.
Обновлено в 04:37
Экономика
ПФР назвал условие увеличения размера выплаты на второго ребенка
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью "Газете.Ru" назвал условие увеличения размера выплаты на второго ребенка.
Обновлено в 02:41
Экономика
Выносимая легкость бытия: переводы денег за рубеж резко выросли
Спрятались в Альпах Объем переводов физлиц за рубеж в III квартале стал рекордным с начала 2016 года.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
Фонды Oppenheimer вышли из капитала «Магнита»
В августе на долю входящих в OppenheimerFunds фондов приходилось 7,28% в капитале «Магнита», но в том же месяце она снизилась до 4,78%.
Обновлено вчера в 21:57
Экономика
Опрос: рост ВВП Китая замедлится до 6,3% в 2019 году
Фото: EPA / ROMAN PILIPEY Рост ВВП Китая в 2019 г. замедлится до 6,3% и будет минимальным за 29 лет, показал средний прогноз 85 экономистов, опрошенных Reuters.
Обновлено в 06:53