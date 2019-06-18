Энергетика

Правительство разъяснило рост цен на бензинКомсомольская правда вчера в 16:09

Чиновники Минэнерго проанализировали данные о росте цен на топливо и пришли к выводу: все в порядке. Стоимость бензина соответствует тем значениям, которые обговаривали с производителями в прошлом году. По данным ведомства, с начала года стоимость бензина повысилась на 2,3% в среднем по России.
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Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

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Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин

РИА Новостивчера в 15:44

Правительство нашло «противоречивые трактовки» данных о ценах на бензин

РБКвчера в 15:19

В правительстве назвали закономерным скачок цен на бензин в мае

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Правительство объяснило, почему в России подскочили цены на бензин

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Правительство прояснило ситуацию с ценами на бензин

Газета.Ruвчера в 14:51

Правительство объяснило данные Росстата о росте цен на бензин в мае

ТАССвчера в 14:45
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Армия и оружие

В США предложили давать кредиты странам НАТО для снижения «зависимости» от России

«Политика Соединённых Штатов заключается в оказании поддержки союзникам по НАТО в деле приобретения и развёртывания современного военного оборудования, отвечающего стандартам НАТО по оперативной совместимости, а также в деле снижения степени их зависимости от оборонных изделий России и стран бывшего СССР», — говорится в законопроекте, внесённом на рассмотрение конгресса.
Обновлено в 00:05
Происшествия

В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет

Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата американских бомбардировщиков В-52

Министерство обороны опубликовало кадры перехвата американских стратегических бомбардировщиков В-52 — истребителями Су-27.
Обновлено вчера в 01:00
Спорт

Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку

Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре

Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу.
Обновлено в 00:56
Общество

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

Трамп рассказал о своей жесткости в отношениях с Россией

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем он сам.
Обновлено в 01:16
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 6 копеек — до 64,08 рубля. Курс евро увеличился на 5 копеек и составил 71,75 рубля.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Цыгане из скандальной Чемодановки на время приехали в Волгоград

Обновлено вчера в 06:48
Происшествия

В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Общество

Десять выпускников Тюмени получили высший балл на ЕГЭ по русскому

Десять человек получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку, 19 – на ЕГЭ по химии.
Обновлено в 03:03
Экономика

На Кубани могут закончиться запасы риса-сырца

По информации, представленной НП «Южный рисовый союз» в совокупности риса-сырца осталось 82,7 тыс. тонн на июня этого года.
Обновлено в 02:06
Спорт

ИААФ назвал легкоатлетку «мужчиной, ощущающим себя женщиной»

Обновлено в 03:22
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Общество

«Росконтроль» нашел пальмовое масло в эскимо

Всего было проверено семь производителей эскимо: «Вологодский пломбир», «Чистая линия», «ГОСТОВский пломбир», «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Коровка из Кореновки» и «Снежное лакомство».
Обновлено в 01:57
Политика

К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов

К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".
Обновлено в 03:13
Технологии

Правообладатели смогут удалять домены пиратов из поиска

По данным "Ъ", решение о внесении в реестр для удаления доменных имен не поддерживают интернет-компании — их представители настаивают на том, что нельзя удалять домены без соответствующих судебных решений.
Обновлено в 03:33
Экономика

Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Авто

Lexus представил обновленный GX

Lexus заявляет, что внес эти изменения, чтобы привести GX 2020 модельного года в соответствие с другими последними моделями, поэтому светодиодные фары также выглядят более современно.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Наука

Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин

Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Происшествия

В Лондоне убили россиянина Глеба Стального

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Общество

Прокуратура проверит жалобы автоконцернов на краснодарских судей

В мае автоконцерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar пожаловались на работу судов Краснодарского края из-за мошеннических схем, которые проводились «под прикрытием» взыскания компенсаций в пользу автовладельцев.
Обновлено в 01:53
Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Путешествия

В Крыму создан первый взвод туристической полиции

Обновлено в 00:25
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