Энергетика
Правительство разъяснило рост цен на бензинКомсомольская правда вчера в 16:09
Чиновники Минэнерго проанализировали данные о росте цен на топливо и пришли к выводу: все в порядке. Стоимость бензина соответствует тем значениям, которые обговаривали с производителями в прошлом году. По данным ведомства, с начала года стоимость бензина повысилась на 2,3% в среднем по России.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Армия и оружие
В США предложили давать кредиты странам НАТО для снижения «зависимости» от России
«Политика Соединённых Штатов заключается в оказании поддержки союзникам по НАТО в деле приобретения и развёртывания современного военного оборудования, отвечающего стандартам НАТО по оперативной совместимости, а также в деле снижения степени их зависимости от оборонных изделий России и стран бывшего СССР», — говорится в законопроекте, внесённом на рассмотрение конгресса.
Обновлено в 00:05
Происшествия
В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет
Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата американских бомбардировщиков В-52
Министерство обороны опубликовало кадры перехвата американских стратегических бомбардировщиков В-52 — истребителями Су-27.
Обновлено вчера в 01:00
Спорт
Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса
Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре
Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу.
Обновлено в 00:56
Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Трамп рассказал о своей жесткости в отношениях с Россией
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем он сам.
Обновлено в 01:16
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 6 копеек — до 64,08 рубля. Курс евро увеличился на 5 копеек и составил 71,75 рубля.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Цыгане из скандальной Чемодановки на время приехали в Волгоград
Обновлено вчера в 06:48
Происшествия
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Общество
Десять выпускников Тюмени получили высший балл на ЕГЭ по русскому
Десять человек получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку, 19 – на ЕГЭ по химии.
Обновлено в 03:03
Экономика
На Кубани могут закончиться запасы риса-сырца
По информации, представленной НП «Южный рисовый союз» в совокупности риса-сырца осталось 82,7 тыс. тонн на июня этого года.
Обновлено в 02:06
Спорт
ИААФ назвал легкоатлетку «мужчиной, ощущающим себя женщиной»
Обновлено в 03:22
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Общество
«Росконтроль» нашел пальмовое масло в эскимо
Всего было проверено семь производителей эскимо: «Вологодский пломбир», «Чистая линия», «ГОСТОВский пломбир», «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Коровка из Кореновки» и «Снежное лакомство».
Обновлено в 01:57
Политика
К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов
К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".
Обновлено в 03:13
Технологии
Правообладатели смогут удалять домены пиратов из поиска
По данным "Ъ", решение о внесении в реестр для удаления доменных имен не поддерживают интернет-компании — их представители настаивают на том, что нельзя удалять домены без соответствующих судебных решений.
Обновлено в 03:33
Экономика
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Авто
Lexus представил обновленный GX
Lexus заявляет, что внес эти изменения, чтобы привести GX 2020 модельного года в соответствие с другими последними моделями, поэтому светодиодные фары также выглядят более современно.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Наука
Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин
Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Прокуратура проверит жалобы автоконцернов на краснодарских судей
В мае автоконцерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar пожаловались на работу судов Краснодарского края из-за мошеннических схем, которые проводились «под прикрытием» взыскания компенсаций в пользу автовладельцев.
Обновлено в 01:53
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Путешествия
В Крыму создан первый взвод туристической полиции
Обновлено в 00:25