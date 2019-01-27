Экономика

Правительство хочет утверждать инвестпрограммы госкомпанийFinam.Ru 04:15

"Ведомости" сегодня сообщают, что правительство вернулось к обсуждению программ капзатрат госкомпаний и планирует самостоятельно утверждать их инвестпрограммы.
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с чего всё началось

Правительство хочет взять под контроль капитальные расходы «Газпрома»

Представители государства входят в советы директоров этих компаний, но утверждает государство пока только инвестпрограммы РЖД и «Россетей».
Ведомостивчера в 14:47

Подробнее о событии

Правительство может ужесточить контроль расходов госкомпаний

Вечерняя Москва05:06

Правительство проконтролирует расходы госкомпаний

Lenta.ru03:31

«Ведомости»: правительство РФ хочет утверждать инвестпрограммы для всех госкомпаний

Коммерсантъ02:28

Правительство займется утверждением инвестпрограмм ключевых госкомпаний

Вести.Финанс02:31

СМИ узнали о планах правительства утверждать инвестпрограммы госкомпаний

РБК01:35

СМИ: правительство намерено взять под контроль инвестпрограммы госкомпаний

DP.RU01:46

Правительство хочет взять под контроль капитальные расходы «Газпрома»

Ведомостивчера в 14:47
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Армия и оружие

Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой

Обновлено в 07:37
Происшествия

Похититель картины Куинджи из Третьяковки задержан

Похищенная картина Куинджи обнаружена, ее прятали «на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья».
Обновлено в 05:21
Происшествия

Бывший глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве

Обновлено в 05:49
Авто

Renault раскрыла интерьер нового Clio

Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Памятник «Вежливым людям» в Симферополе осквернил гражданин Украины

Обновлено в 05:42
Авто

SsangYong показал дизайн нового кроссовера SsangYong Actyon

Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено в 04:54
Происшествия

B аэропорту Екатеринбурга самолет столкнулся со спецавтомобилем

Следствие проводит проверку по факту столкновения самолета Boeing-737-800 со спецавтомобилем в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
Обновлено в 08:06
Авто

Закрывшийся завод «ЗИЛ» продает новые «Бычки» без пробега

На «Авито» выставлена на продажу целая партия из девяти автомобилей ЗИЛ-5301 «Бычок» без пробега.
Обновлено в 03:46
Интернет

Роскомнадзор разблокировал почти 19 тысяч IP-адресов

Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство сняло блокировку почти 19 тысяч IP-адресов, сообщает RNS.
Обновлено в 06:37
Интернет

«ВКонтакте» добавила функцию архивирования постов

В соцсети «ВКонтакте» появилась функция архивирования старых записей.
Обновлено в 08:15
Транспорт

«Ъ» составил топ-10 самых популярных нарушений ПДД 2018 года

Речь идет о выездах на обочину и проездах грузовиков дальше второй полосы: основная доля таких нарушений также приходится на Москву, где их уже несколько лет фиксируют камеры.
Обновлено вчера в 18:10
Авто

Mercedes-Benz в России отзывает 8 автомобилей Sprinter

Mercedes-Benz в России отзывает 8 автомобилей Sprinter, реализованных на российском рынке в июле прошлого года.
Обновлено в 06:58
Общество

В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега

Обновлено в 05:21
Общество

Умер профессор журфака МГУ Александр Тертычный

Обновлено в 05:17
Общество

С 1 февраля проиндексируют пособия инвалидам и ветеранам

Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации ряда пособий и компенсаций на размер инфляции (4,3 процента).
Обновлено в 02:48
Авто

В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW

Обновлено в 01:00
Энергетика

FT: Польша не сможет побороть газовую зависимость от России

Обновлено в 07:44
Наука

В Новосибирске собрали первый в мире алюминиевый авиадвигатель

Первый в мире двигатель внутреннего сгорания, собранный полностью из алюминия прошел полный цикл испытаний, которые подтвердили его эффективность.
Обновлено в 07:45
Политика

В МВД России заявили о массовой переброске боевиков ИГ в Таджикистан

Боевики «Исламского государства»* массово перебрасываются неизвестными вертолётами из Пакистана в Таджикистан, при этом в Москве не исключают провокаций с «выдавливанием» беженцев в сторону России.
Обновлено в 05:30
Общество

Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King

Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В США потерявшийся в лесу мальчик рассказал, что его спас медведь

Обновлено в 07:36
Экономика

«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Крыша детсада обрушилась под тяжестью снега в Воронежской области

Крыша детского сада обрушилась в городе Поворино Воронежской области, пострадавших нет, сообщил ТАСС начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Сергей Хренов.
Обновлено в 04:16
Культура

Первое издание «Героя нашего времени» выставят на торги 9 февраля

Обновлено в 06:48
Космос

Женские манекены Хельга и Зоар помогут в изучении радиации у Луны

Обновлено в 08:18
Авто

Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха

Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.
Обновлено в 00:25
Кино

Гильдия киноактеров США назвала победителей

Звезды на 25-й ежегодной церемонии Screen Actors Guild в Лос-Анджелесе "Ваканда навсегда" – Гильдия киноактеров признала "лучшим ансамблем в художественном фильме" состав супергеройского блокбастера "Черная пантера".
Обновлено в 05:41
Политика

Захарову рассмешила опечатка Болтона в сообщении про Венесуэлу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в котором он ошибся в написании фамилии главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Два самолета опасно сблизились в небе над Ростовской областью

Обновлено в 06:24
Экономика

В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам

С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в федеральные законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Обновлено в 02:26
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