Правительство хочет утверждать инвестпрограммы госкомпанийFinam.Ru 04:15

Представители государства входят в советы директоров этих компаний, но утверждает государство пока только инвестпрограммы РЖД и «Россетей».

с чего всё началось

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