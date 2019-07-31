Согласно документу, общий объем инвестиций в строительство терминала составит 144,2 млрд рублей, в том числе ассигнования из федерального бюджета составят 103,6 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться в период с 2019 по 2022 год в рамках федерального проекта «Северный морской путь».

Интернет В России представили альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.

Политика Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который выставили на продажу в интернете.

Происшествия Виновник ДТП на Невском рассказал на видео о причинах своего побега В ДТП серьезно пострадала и была госпитализирована женщина-водитель другого автомобиля. Сам виновник происшествия с места аварии скрылся.

Происшествия Жительницу Нижнего Новгорода задержали за избиение сына клюшкой Уголовное дело об истязании ребенка возбудили против жительницы Нижнего Новгорода, которая систематически избивала сына хоккейной клюшкой, женщина задержана, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Экономика В России впервые за два года зафиксирована дефляция Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.

Экономика Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Гаджеты Раскрыты характеристики камерофона Nubia Z20 Дата выхода и стоимость смартфона Nubia Z20 пока остаются неизвестными.

Экономика Продажи iPhone вновь упали до рекордного уровня Выручка от сервисов, которая станет одним из основных драйверов роста для Apple после 2021 года, увеличилась на 12,6% до $11,5 млрд, показав самый низкий темп с 2015 года, что ставит под сомнение финансовый потенциал этого сегмента.

Авто Назван топ-10 самых продаваемых премиальных кроссоверов в РФ Лидером ТОП-10 является японский внедорожник Lexus RX стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей.

Здоровье Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.

Футбол Медведев: Можем презентовать игроков «Зенита» в Эрмитаже Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев во время подписания договора о сотрудничестве футбольного клуба с Эрмитажем заявил, что теперь презентанции игроков могут проходить в главном музее России.

Общество Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.

Политика Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири «Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров», — приводит РИА Новости сообщение.

Футбол Федун оценил шанс возвращения Карреры в «Спартак» Федун сразу отметил, что вариант возвращения итальянского специалиста Массимо Карреры на пост главного тренера московской команды не рассматривается.

Происшествия Одного из пропавших при паводке в Иркутской области нашли живым Один из семи пропавших без вести при паводке в Иркутской области обнаружен живым.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Татарстане Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Космос Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с Байконура С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.

Армия и оружие Столтенберг: НАТО ответит на прекращение ДРСМД «вымеренными мерами» Североатлантический альянс готовится к сценарию прекращения действия положений Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности и будет реагировать на это "вымеренными мерами", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Общество Лужков назвал причины массовой гибели пчел в России Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что причиной массовой гибели пчел, скорее всего, стало масштабное использование инсектицидов на рапсовых полях рядом с пасеками.

Здоровье Соцсети: из Рязанской ОДКБ массово увольняются врачи и медсестры В хирургическом отделении ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой начались массовые увольнения медработников: 12 врачей и 20 медсестер написали заявления по собственному желанию.

Интернет Google представила обновление для браузера Chrome Американская корпорация Google через свой блог анонсировала новое обновление для своего браузера Chrome 76, которое не позволяет сайтам идентифицировать пользователя в режиме инкогнито.

Экономика Сбербанк продал дочерний банк в Турции В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).

Музыка Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.