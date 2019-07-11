с чего всё началось

Правительство России одобрило законопроект либерализации ОСАГО, направленный на индивидуализацию тарифов для конкретного страхователя, а также создание условий для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам.

Политика Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез «Несмотря на дичайшие уголовные дела, упоротые обвинения в терроризме, госизмене и прочие кары прокурорские, обрушившиеся на несчастный украинский телеканал Newsone, телемост с Украиной все-таки победоносно прошел», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Армия и оружие Sky: Великобритания намерена отправить миноносец в Персидский залив Великобритания намерена направить в Персидский залив эскадренный миноносец Duncan из-за эскалации напряженности в регионе.

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Армия и оружие В докладе ОЗХО по химатаке в Думе нашлись несостыковки и пробелы Российские и британские эксперты обнаружили в официальном докладе миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по установлению фактов применения химоружия в Сирии по инциденту в сирийской Думе множество нестыковок и пробелов.

Общество Росгвардия захотела охранять мак и коноплю В законопроекте отдельно прописывается охрана опийного мака, который выращивают в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.

Политика Из-за восстановления бюста Жукову в Харькове хотят возбудить дело В обращении говорится о необходимости возбудить уголовное дело и привлечь виновных в восстановлении памятника к ответственности.

Общество Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь В поездке премьер-министра сопровождают полпред президента в СКФО Александр Матовников и губернатор Владимир Владимиров, сообщила пресс-служба главы края.

Политика Опрос показал безразличное отношение половины россиян к Грузии Почти половина россиян (48%) безразлично относятся к Грузии. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Наука Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.

Здоровье Голикова обеспокоена сокращением населения Мурманской области Вице-премьер РФ Татьяна Голикова потребовала принять меры по сокращению смертности населения Мурманской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Авто Toyota разрабатывает новый кроссовер Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».

Политика В офисе Зеленского прошли обыски Следственные действия состоялись в ситуативной комнате совещаний Совбеза Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе украинского лидера Владимира Зеленского, следователи изучили документы, связанные с деятельностью бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Происшествия В Москве девушка упала в канализацию и исчезла В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.

Шоу-бизнес В Сети появился архивный снимок юной Пугачевой, Галкина и Орбакайте В Сети появилась фотография, на которой запечатлен еще совсем юный Максим Галкин, а также Алла Пугачева и Кристина Орбакайте.

Происшествия 17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне 17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом передает The Telegraph.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Политика Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2» Виноделы в Кахетии провели митинг, они потребовали, чтобы гендиректор оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине, передает грузинский Первый канал.

Экономика Минтруд установил МРОТ на 2020 год Размер МРОТ в 2020 году Закон гласит, что МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.

Политика «Большая семерка» раскритиковала законопроект Зеленского о люстрации Послы государств "Большой семерки" - неофициального клуба самых влиятельных стран мира – раскритиковали предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о расширении круга лиц, подпадающих под люстрацию.

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Происшествия Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.