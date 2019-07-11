Экономика
Правительство России одобрило законопроект либерализации ОСАГОЗа рулем Кубань 05:19
Правительство России одобрило законопроект либерализации ОСАГО, направленный на индивидуализацию тарифов для конкретного страхователя, а также создание условий для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам.
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Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, который привяжет страховые тарифы к стилю вождения страхователя и количеству грубых нарушений ПДД, сообщила пресс-служба Минфина.Коммерсантъвчера в 14:35
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
Политика
Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез
«Несмотря на дичайшие уголовные дела, упоротые обвинения в терроризме, госизмене и прочие кары прокурорские, обрушившиеся на несчастный украинский телеканал Newsone, телемост с Украиной все-таки победоносно прошел», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Sky: Великобритания намерена отправить миноносец в Персидский залив
Великобритания намерена направить в Персидский залив эскадренный миноносец Duncan из-за эскалации напряженности в регионе.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Авто
Volkswagen вложит 2,6 млрд долларов в беспилотные авто
Обновлено в 08:05
Политика
Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
В докладе ОЗХО по химатаке в Думе нашлись несостыковки и пробелы
Российские и британские эксперты обнаружили в официальном докладе миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по установлению фактов применения химоружия в Сирии по инциденту в сирийской Думе множество нестыковок и пробелов.
Обновлено в 10:22
Общество
Росгвардия захотела охранять мак и коноплю
В законопроекте отдельно прописывается охрана опийного мака, который выращивают в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.
Обновлено в 06:21
Здоровье
Стала известна трава, которая лечит более 50 заболеваний
Обновлено в 10:16
Политика
Из-за восстановления бюста Жукову в Харькове хотят возбудить дело
В обращении говорится о необходимости возбудить уголовное дело и привлечь виновных в восстановлении памятника к ответственности.
Обновлено в 06:26
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь
В поездке премьер-министра сопровождают полпред президента в СКФО Александр Матовников и губернатор Владимир Владимиров, сообщила пресс-служба главы края.
Обновлено в 08:47
Политика
Опрос показал безразличное отношение половины россиян к Грузии
Почти половина россиян (48%) безразлично относятся к Грузии. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».
Обновлено в 07:58
Наука
Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают
Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.
Обновлено в 03:48
Политика
В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова
Обновлено в 10:09
Здоровье
Голикова обеспокоена сокращением населения Мурманской области
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова потребовала принять меры по сокращению смертности населения Мурманской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 10:33
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Политика
В офисе Зеленского прошли обыски
Следственные действия состоялись в ситуативной комнате совещаний Совбеза Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе украинского лидера Владимира Зеленского, следователи изучили документы, связанные с деятельностью бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
В Москве девушка упала в канализацию и исчезла
В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену
Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
Обновлено в 04:00
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
В Сети появился архивный снимок юной Пугачевой, Галкина и Орбакайте
В Сети появилась фотография, на которой запечатлен еще совсем юный Максим Галкин, а также Алла Пугачева и Кристина Орбакайте.
Обновлено в 04:47
Происшествия
17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне
17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом передает The Telegraph.
Обновлено в 03:10
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
Виноделы в Кахетии провели митинг, они потребовали, чтобы гендиректор оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине, передает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:37
Экономика
Минтруд установил МРОТ на 2020 год
Размер МРОТ в 2020 году Закон гласит, что МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено в 04:27
Политика
«Большая семерка» раскритиковала законопроект Зеленского о люстрации
Послы государств "Большой семерки" - неофициального клуба самых влиятельных стран мира – раскритиковали предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о расширении круга лиц, подпадающих под люстрацию.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Авто
О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году
Обновлено в 04:29
Происшествия
Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк
Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Общество
Метеоролог назвал сроки возвращения летнего тепла в Москву
Старков отметил, что летняя погода вернется уже на следующей неделе — температура днем поднимется опять до 25 градусов тепла.
Обновлено в 09:08