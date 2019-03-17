Экономика
Правительство требует усилить контроль за пивомВедомости вчера в 15:04
Представитель Минфина подтвердил наличие и суть поручений. В РАР они также поступили, сказал представитель службы.
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с чего всё началось
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов поручил Минфину и Росалкогольрегулированию (РАР) до 1 августа внести в правительство проекты документов, меняющих законодательство в отношении пива. Представитель Минфина подтвердил наличие и суть поручений.Ведомостивчера в 15:04
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Политика
Порошенко пообещал вернуть Крым сразу после президентских выборов
Действующий президент Украины Петр Порошенко заверил, что «Крым будет возвращен» в состав Украины «как можно скорее, сразу же после президентских выборов».
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору куриных яиц
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору и правильному хранению куриных яиц, говорится в сообщении на сайте организации.
Обновлено в 02:56
Технологии
Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт
Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Представитель Началовой опровергла сообщения о проблемах с похоронами
Вопросы с похоронами певицы Юлии Началовой решаются с помощью правительства Москвы, семье артистки идут навстречу, сообщила РИА Новости ее пиар-директор Анна Исаева.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Врач Началовой назвал ее смерть случайностью
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
В Москве умер семилетний мальчик-маугли
В Москве умер семилетний мальчик-маугли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Обвиняемый в стрельбе в Новой Зеландии отказался от адвоката
Обвиняемый в стрельбе в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчёрче 28-летний Брентон Таррант отказался от услуг адвоката и собирается сам представлять себя в суде.
Обновлено в 04:06
Политика
В США предложили ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян
Проект предлагает ввести санкции против россиян и граждан других стран, которые оказывают поддержку действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
Обновлено в 02:46
Авто
Газ народа: перевод автомобилей частников на ГБО оплатит государство
Автовладельцы смогут получить 27 тыс. рублей при переводе на ГБО легкового автомобиля и максимальные 147 тыс. рублей при переводе на газ магистрального тягача.
Обновлено 15 марта в 17:02
Происшествия
Телецентр «Останкино» проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва
Специалисты экстренных служб проверяют анонимное сообщение о минировании телецентра "Останкино" в Москве.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В Саратове возбудили дело в отношении учителя после ранения школьника
В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении учителя, на уроке которого пострадал школьник.
Обновлено в 04:21
Общество
Опубликован рейтинг регионов по уровню безработицы
Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Большинство россиян положительно оценивают воссоединение Крыма с РФ
В целом, 88% россиян положительно оценивают воссоединение Крыма с РФ (55% респондентов - бесспорно положительно, 33% опрошенных - скорее положительно), отмечают социологи.
Обновлено в 03:58
Общество
Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Макаревич упрекнул россиян присоединением Крыма в 2014 году
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Египет купит десятки российских истребителей Су-35
Обновлено в 03:06
Наука
В Британии установили личность Джека-потрошителя
Потрошителем, или «убийцей из Уайтчепела», был польский парикмахер Эйрон Косминский, установили специалисты Ливерпульского университета.
Обновлено в 04:02
Космос
НАСА предупредило о приближении к Земле крупного астероида
Крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии около 305 тысяч километров, свидетельствуют данные на сайте НАСА.
Обновлено вчера в 19:29
Общество
Фармацевтов предложено наказывать за навязывание лекарств
Чаще всего специалист советует то лекарство, на которое сеть имеет договор, и в 65% случаев пациент следует рекомендациям.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Президент Австрии призвал Европу «не плясать под дудку Трампа»
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал европейские страны «не плясать под дудку» президента США Дональда Трампа в вопросах, где есть разногласия.
Обновлено в 03:35
Политика
Как изменился Крым в составе России
Первая пятилетка в 20 графиках 18 апреля 2014 года Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Черноморский флот получит 13 кораблей с «Калибром»
Планируется поступление еще 13 новых кораблей и судов обеспечения, в том числе малых ракетных кораблей различных проектов, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», – передает слова командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова ТАСС.
Обновлено в 04:05
Финансы
Россия в январе незначительно сократила объем вложений в US Treasuries
Россия в январе 2019 года сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) незначительно по сравнению с декабрем 2018 года - на $36 млн.
Обновлено 15 марта в 16:47
Армия и оружие
На Голанских высотах откопали танк T-34
Военная полиция РФ, патрулирующая в составе миротворческих сил Голанские высоты на границе Израиля и Сирии, во время оборудования наблюдательного поста обнаружила закопанный по башню танк Т-34.
Обновлено в 02:19
Экономика
Гендиректор Уралвагонзавода раскрыл финансовые показатели корпорации
Ранее корпорация не сообщала о финансовых результатах за 2018 год.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Екатеринбурге трехлетний мальчик ушел из детсада
Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что ребенка зовут Миша, ему три года, и мальчик самовольно ушел из детского сада, расположенного на улице Фрезеровщиков.
Обновлено в 01:50