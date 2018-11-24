Происшествия
Правитель Дубая оплатил счета за лечение в больнице жительницы Тамбова
Правитель Дубая оплатил счета за лечение в больнице жительницы ТамбоваРБК00:13
Правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оказал финансовую помощь российской туристке из Тамбова Анастасии Поповой, у которой по время отдыха в ОАЭ умерла мать. Об этом сообщается на сайте администрации Тамбовской области.
РБК00:13
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Власти Дубая оплатят расходы на лечение и репатриацию погибшей туристки из России
Интерфаксвчера в 11:26
Правитель ОАЭ взял на себя все расходы тамбовской семьи, у которой в Дубаи умерла родственница
Московский Комсомолецвчера в 10:06
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Происшествия
Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в акциях протеста во Франции в субботу приняли участие более 100 тысяч человек, передает телеканал BFMTV.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Четыре туриста на снегоходах пропали в Хакасии
Обновлено в 00:50
Происшествия
Во Вьетнаме россиянка получила 18 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков
Суд во вьетнамском городе Хошимин приговорил гражданку России Галину Николаенко к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщает местное издание VnExpress.
Обновлено в 00:01
Происшествия
В Улан-Удэ два человека погибли, обварившись кипятком
Два человека в Улан-Удэ погибли, один получил травмы, открыв задвижку в коллекторе и обварившись кипятком, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф республики Бурятия.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Иркутске произошел пожар на крыше исправительной колонии
Кровля общежития на территории исправительной колонии №6 в Иркутске сгорела утром в воскресенье на площади 120 кв. м. Из здания эвакуировали около 100 осужденных, их перевели в другие отряды, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления ФСИН по Иркутской области.
Обновлено в 00:13
Происшествия
В США полиция по ошибке застрелила покупателя в ТЦ
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Иркутской области на сотрудника РЖД упала кровля здания
Сотрудник ОАО "РЖД" получил смертельную травму на станции Тайшет Иркутской области, когда на него упала сорванная сильным ветром кровля производственного здания.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Кирове пьяный водитель насмерть сбил ребёнка на переходе
Обновлено в 00:28
Происшествия
В Орловской области четыре человека погибли в ДТП с автобусом и фурой
ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля Volkswagen Passat и фуры, при котором погибли четыре человека, произошло в районе 7 километра автодороги Орел — Тамбов в субботу, сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
В Пулкове на 11 часов задержали рейс на Гоа
В петербургском аэропорту Пулково до утра был задержан рейс направлением на Гоа. Об этом сообщил представитель авиакомпании Azur Air.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Яхта с принцем Уганды перевернулась на озере Виктория
На принадлежащей Уганде части озера Виктория произошло крушение яхты, есть погибшие.
Обновлено в 00:53
Происшествия
В Зимбабве четыре гражданина Финляндии погибли при крушении самолета
Четыре гражданина Финляндии погибли в Зимбабве в результате крушения частного одномоторного самолета Cessna S206 в районе зимбабвийского города Масвинго в центральной̆ части страны, сообщает в субботу министерство иностранных дел Финляндии.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Адвокат изнасилованной в Уфе девушки впервые прокомментировала дело
Адвокат девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей троих коллег в изнасиловании, впервые прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
При пожаре под Волгоградом погибли бабушка и внук
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Канатоходец устроил представление над каналом Грибоедова в Петербурге
Обновлено в 00:26