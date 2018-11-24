Правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оказал финансовую помощь российской туристке из Тамбова Анастасии Поповой, у которой по время отдыха в ОАЭ умерла мать. Об этом сообщается на сайте администрации Тамбовской области.

Правитель Дубая оплатил счета за лечение в больнице жительницы Тамбова

Происшествия Происшествия Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в акциях протеста во Франции в субботу приняли участие более 100 тысяч человек, передает телеканал BFMTV.

Происшествия Происшествия Четыре туриста на снегоходах пропали в Хакасии

Происшествия Происшествия Во Вьетнаме россиянка получила 18 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков Суд во вьетнамском городе Хошимин приговорил гражданку России Галину Николаенко к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщает местное издание VnExpress.

Происшествия Происшествия В Улан-Удэ два человека погибли, обварившись кипятком Два человека в Улан-Удэ погибли, один получил травмы, открыв задвижку в коллекторе и обварившись кипятком, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф республики Бурятия.

Происшествия Происшествия В Иркутске произошел пожар на крыше исправительной колонии Кровля общежития на территории исправительной колонии №6 в Иркутске сгорела утром в воскресенье на площади 120 кв. м. Из здания эвакуировали около 100 осужденных, их перевели в другие отряды, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления ФСИН по Иркутской области.

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Происшествия Происшествия В Иркутской области на сотрудника РЖД упала кровля здания Сотрудник ОАО "РЖД" получил смертельную травму на станции Тайшет Иркутской области, когда на него упала сорванная сильным ветром кровля производственного здания.

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Происшествия Происшествия В Орловской области четыре человека погибли в ДТП с автобусом и фурой ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля Volkswagen Passat и фуры, при котором погибли четыре человека, произошло в районе 7 километра автодороги Орел — Тамбов в субботу, сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Происшествия Происшествия В Пулкове на 11 часов задержали рейс на Гоа В петербургском аэропорту Пулково до утра был задержан рейс направлением на Гоа. Об этом сообщил представитель авиакомпании Azur Air.

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Происшествия Происшествия Адвокат изнасилованной в Уфе девушки впервые прокомментировала дело Адвокат девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей троих коллег в изнасиловании, впервые прокомментировала ситуацию.

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