Происшествия

Правитель Дубая оплатил счета за лечение в больнице жительницы Тамбова
РБК
00:13

Правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оказал финансовую помощь российской туристке из Тамбова Анастасии Поповой, у которой по время отдыха в ОАЭ умерла мать. Об этом сообщается на сайте администрации Тамбовской области.
РБК00:13

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Правитель Дубая оплатил счета за лечение в больнице жительницы Тамбова

РБК00:13

Власти Дубая оплатили многомиллионный счет за лечение умершей россиянки

Lenta.ruвчера в 14:49

Руководство Дубая оплатило счета за лечение жительницы Тамбова в больнице ОАЭ

ТАССвчера в 13:22

Власти Дубая оплатят расходы на лечение и репатриацию погибшей туристки из России

Интерфаксвчера в 11:26

Правитель ОАЭ взял на себя все расходы тамбовской семьи, у которой в Дубаи умерла родственница

Московский Комсомолецвчера в 10:06

СМИ: власти Дубая оплатили счета россиянки, у которой мать умерла на отдыхе

РИА Новостивчера в 08:50

Правитель Дубая оплатил счет за лечение россиянки в больнице ОАЭ

Коммерсантъвчера в 06:14
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Происшествия

Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в акциях протеста во Франции в субботу приняли участие более 100 тысяч человек, передает телеканал BFMTV.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Четыре туриста на снегоходах пропали в Хакасии

Обновлено в 00:50
Происшествия

Во Вьетнаме россиянка получила 18 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков

Суд во вьетнамском городе Хошимин приговорил гражданку России Галину Николаенко к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщает местное издание VnExpress.
Обновлено в 00:01
Происшествия

В Улан-Удэ два человека погибли, обварившись кипятком

Два человека в Улан-Удэ погибли, один получил травмы, открыв задвижку в коллекторе и обварившись кипятком, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф республики Бурятия.
Обновлено в 00:48
Происшествия

В Иркутске произошел пожар на крыше исправительной колонии

Кровля общежития на территории исправительной колонии №6 в Иркутске сгорела утром в воскресенье на площади 120 кв. м. Из здания эвакуировали около 100 осужденных, их перевели в другие отряды, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления ФСИН по Иркутской области.
Обновлено в 00:13
Происшествия

В США полиция по ошибке застрелила покупателя в ТЦ

Обновлено в 00:43
Происшествия

В Иркутской области на сотрудника РЖД упала кровля здания

Сотрудник ОАО "РЖД" получил смертельную травму на станции Тайшет Иркутской области, когда на него упала сорванная сильным ветром кровля производственного здания.
Обновлено в 00:45
Происшествия

В Кирове пьяный водитель насмерть сбил ребёнка на переходе

Обновлено в 00:28
Происшествия

В Орловской области четыре человека погибли в ДТП с автобусом и фурой

ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля Volkswagen Passat и фуры, при котором погибли четыре человека, произошло в районе 7 километра автодороги Орел — Тамбов в субботу, сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия

В Пулкове на 11 часов задержали рейс на Гоа

В петербургском аэропорту Пулково до утра был задержан рейс направлением на Гоа. Об этом сообщил представитель авиакомпании Azur Air.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Яхта с принцем Уганды перевернулась на озере Виктория

На принадлежащей Уганде части озера Виктория произошло крушение яхты, есть погибшие.
Обновлено в 00:53
Происшествия

В Зимбабве четыре гражданина Финляндии погибли при крушении самолета

Четыре гражданина Финляндии погибли в Зимбабве в результате крушения частного одномоторного самолета Cessna S206 в районе зимбабвийского города Масвинго в центральной̆ части страны, сообщает в субботу министерство иностранных дел Финляндии.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Адвокат изнасилованной в Уфе девушки впервые прокомментировала дело

Адвокат девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей троих коллег в изнасиловании, впервые прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

При пожаре под Волгоградом погибли бабушка и внук

Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Канатоходец устроил представление над каналом Грибоедова в Петербурге

Обновлено в 00:26
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Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум
Эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент Объединённых Арабских Эмиратов с 2006 года. Будучи дальновидным политическим лидером, ориентированным на проведение реформ, после своего прихода к власти в 2006 году Шейх Мохаммед лично возглавил преобразование Дубая в столицу мирового уровня, и стоял у истоков создания ряда международных предприятий, включая авиакомпанию Emirates, туристический холдинг Jumeirah Group и конгломерат DP World.
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Город в ОАЭ
Крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр эмирата Дубай, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Расположен на берегу Персидского залива.
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