Экономика
Правила льготных территорий для бизнеса унифицируютПраво.ру 00:59
Речь идет об унификации правил предоставления различных льгот в рамках специальных экономических зон (СЭЗ), в которые предлагается перевести особые экономические зоны, территории опережающего развития, технопарки. Подобных площадок в России действует около 500.
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Минэкономразвития разрабатывает пакет законопроектов о создании единого механизма развития территорий
Агентство Москва04 мая в 11:51
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Политика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Происшествия
Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100
Ошибка пилотов - приоритетная версия катастрофы самолета SSJ-100, в которой погиб 41 человек, утверждают близкие к расследованию источники "Коммерсанта".
Обновлено в 03:12
Финансы
Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.
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Общество
Пензенская прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах
Обновлено вчера в 21:14
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Шоу-бизнес
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Пикап Bentley продадут на аукционе
Пикап начал свою жизнь как седан Bentley S1 1956 года.
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Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
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Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за 900 тысяч рублей
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Православные встречают Радоницу
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Матвиенко раскритиковала Superjet за пять месяцев до ЧП в Шереметьево
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 22 ноября 2018 года на одной из встреч "Открытый диалог" заявляла, что самолет SSJ-100 "ни для чего не годится".
Обновлено вчера в 16:59
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Общество
Генеральная репетиция Парада Победы началась в Москве
В Москве стартовала генеральная репетиция Парада Победы, который состоится на Красной площади 9 мая.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после смерти
Умер Человек-слон в 1890 году в возрасте всего лишь 27 лет. Официальной причиной его смерти считается асфиксия.
Обновлено вчера в 13:29
Авто
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
На портале Федерального института промышленной собственности опубликовали патент с изображениями нового вседорожника Lada.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10
Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
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ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei
ФАС не поддержала предложение ограничить конкуренцию со стороны зарубежных производителей смартфонов для легализации в России eSIM (embedded SIM, сим-карты, интегрированной в смартфон, планшет, «умные» часы или любое другое устройство на этапе производства).
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено вчера в 09:53
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
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Общество
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На семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях скопилось в общей сложности около 700 автомобилей.
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Политика
Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса из-за прекращения военно-технического сотрудничества с украинской стороной.
Обновлено в 01:22
Наука
Древняя стела подтвердила существование библейского царя
Израильские исследователи считают, что библейский царь Балак может оказаться реальной исторической личностью.
Обновлено 04 мая в 21:12
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Большинство россиян сочли аресты чиновников борьбой за сферы влияния
Более 50% опрошенных рассматривают такие аресты как следствие борьбы за передел сфер влияния либо отвлечение внимания от реальных проблем в экономике.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки
Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 02:59
Политика
Минприроды России подготовит запрет на одноразовую пластиковую посуду
В России готовится запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Бельгийский журналист объявил о наступлении «эры Путина»
Еще одним важным аспектом "эры Путина" Уилсон назвал укрепление безопасности России.
Обновлено вчера в 18:22