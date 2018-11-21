Происшествия
Следователи начали проверку после обрушения моста под Воронежем
Следователи начали проверку после обрушения моста под ВоронежемИзвестия13:31
Доследственная проверка инициирована по факту причинения вреда здоровью людей при обрушении моста в Терновском районе Воронежской области во время проведения ремонтных работ. Об этом 21 ноября информирует региональное управление Следственного комитета РФ.
Известия13:31
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Происшествия
Рэпера Хаски задержали у входа в клуб
Обновлено в 13:56
Происшествия
Ространснадзор проверит Шереметьево после гибели мужчины на ВПП
Ространснадзор после гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе Шереметьево проведет внеплановую проверку аэропорта.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации избитому водителю
21 ноября в информационных агентствах появилась информация о том, что нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в качестве компенсации перечислили деньги избитому ими водителю ведущей Первого канала Павлу Соловчуку.
Обновлено в 13:52
Происшествия
В Москве на Ленинградском вокзале вагон поезда сошел с рельсов
Обновлено в 13:54
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после обысков у фанатов «Спартака» в Москве
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после проведения обысков по месту жительства участников одной из фанатских группировок московского футбольного клуба «Спартак».
Обновлено в 13:49
Происшествия
В Ставрополе бывший омоновец устроил перестрелку
В Ставрополе в ночь на 21 ноября бывший сотрудник Управления исполнения наказаний Минюста по Ставропольскому краю устроил перестрелку в Центральном парке.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Дети погибли при пожаре в многоэтажном доме в Новой Москве
По словам представителя экстренных служб Москвы, в результате пожара, который произошел в семнадцатиэтажном жилом доме в Новой Москве погибли двое детей и один взрослый, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:46
Происшествия
Сломал нос и ногу: таксист напал на девушку
В Москве таксист сломал пассажирке нос и ногу после замечания. Как передает канал "360", нападение произошло 17 ноября.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Под Новосибирском обрушилась стена школы
Кирпичная стена обрушилась в среду в крыле школы в Новосибирской области, где проводился капремонт, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 13:06
Происшествия
В Новокузнецке потушили пожар в ТЦ
Пожар в подвальном помещении торгового центра "Заря" в Новокузнецке ликвидирован на площади около 50 квадратных метров, по предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших, сообщили РИА Новости в среду в главке МЧС по Кемеровской области.
Обновлено в 12:43
Происшествия
СК возбудил дело после самоубийства школьницы в Смоленской области
Еще одно уголовное дело, о халатности, возбуждено после самоубийства девочки в Смоленской области, расследование контролируют в центральном аппарате СК, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Пулково сняли с рейса пьяную дебоширку
Агрессивную пассажирку пришлось доставить в линейный отдел МВД России в аэропорту Пулково, где против нее было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
Обновлено в 12:54
Происшествия
Суд оправдал приговоренного за отказ подписать протокол секретаря суда
Калининский районный суд счел, что Эйвазов «умышленно не изготовил и не подписал часть протокола судебного заседания, желая отмены приговора из личной неприязни к судье».
Обновлено в 13:31
Происшествия
Бывшие следователи получили за квартиры
ОПС во главе с бывшим старшим следователем по особо важным делам Анжелой Амзиной, считавшейся лучшим специалистом по расследованию махинаций с жильем, инкриминировалось хищение 44 квартир, на продаже которых обвиняемые заработали около 200 млн руб. В результате все фигуранты были признаны виновными и получили от трех с половиной до 11 лет колонии.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Расследовавшего теракт в «Домодедово» следователя арестовали за взятку
Басманный суд Москвы арестовал следователя центрального аппарата Следственного комитета России Сергея Дубинского по подозрению в получении взятки размером в 5 млн рублей.
Обновлено в 13:54