Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном мореРИА Новости 20:26
Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы. Об этом говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС Соединенных Штатов.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 22:34, Ашберн
Экономика
Пенсионерам пересчитают социальную доплату в мае
ПФР увеличит выплаты также тем пенсионерам, которые не дополучили повышенный размер пенсий с начала 2019 года.
Обновлено в 07:01
Политика
Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах
Обновлено вчера в 07:57
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Экономика
Сбербанк станет совладельцем Rambler Group
Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено вчера в 04:55
Общество
ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид
По его словам, 31 организация была зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), а наибольшая концентрация зафиксирована в центральной части страны и на Урале.
Обновлено в 19:46
Происшествия
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Происшествия
Ущерб от массовых пожаров в Забайкалье составил почти 600 млн рублей
Природные пожары в Забайкальском крае, которые привели к выгоранию населенных пунктов, привели к ущербу для агропромышленного комплекса края в размере 591 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено в 22:25
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Политика
Ким Чен Ын на бронепоезде приехал в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын пересек российскую границу и прибыл на станцию Хасан.
Обновлено в 21:27
Экономика
«Новатэк» может пересмотреть дивидендную политику в 2020 году
"Новатэк" в следующем году может пересмотреть дивидендную политику, в том числе планку минимальных выплат, которая сейчас составляет не менее 30% от чистой прибыли по МСФО.
Обновлено в 06:05
Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов
Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 13:23
Кино
Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ
Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено в 22:15
Энергетика
Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
Обновлено в 18:56
Наука
Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами
Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Трое погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
Трое погибли, пятеро пострадали в результате взрыва на химическом заводе на севере Китая, сообщает агентство "Синьхуа".
Обновлено в 22:29
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегические высотные разведчики U-2S
Два американских стратегических высотных разведывательных самолета U-2S прилетели на авиабазу в Великобритании.
Обновлено в 17:18
Авто
Родстер Alfa Romeo Мухаммеда Али выставили на аукцион
На онлайн-аукционе eBay выставлен родстер Alfa Romeo Spider Veloce Series II 1976 года, ранее принадлежавший легендарному американскому боксеру Мухаммеду Али.
Обновлено в 04:45
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Кино
Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя
Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN.
Обновлено в 16:59
Экономика
Президент Алжира назначил нового президента нефтегазовой компании Sonatrach
Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех во вторник назначил нового президента государственной нефтегазовой компании Sonatrach.
Обновлено в 17:27
Политика
ВМС США заключили контракт на строительство ледокола
Пентагон сообщил о заключении контракта на постройку ледокола тяжелого класса для Береговой охраны США.
Обновлено в 19:19
Политика
ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:43
Здоровье
Диетологи рассказали, чем опасна газированная вода
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду
В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».
Обновлено в 15:58
Общество
Из квартиры россиянки вывезли сотню мешков с мусором
Обновлено в 14:51