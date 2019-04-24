Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном мореРИА Новости 20:26

Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы. Об этом говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС Соединенных Штатов.
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Посол США пригрозил Москве авианосцами в Средиземном море

Life.ru21:44

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

РИА Новости20:26

Хантсман пригрозил России авианосцами в Средиземном море

RT на русском21:32

Посол США припугнул Россию авианосцами

News.ru21:13

«Сотни тысяч тонн дипломатии»: Хантсман пригрозил России авианосцами в Средиземноморье

РЕН ТВ20:40

Посол США назвал авианосцы в Средиземном море сигналом для России

Аргументы и Факты21:38

Посол США пригрозил РФ «сотнями тысяч тонн дипломатии» с авианосца в Средиземноморье

Газета.Ru18:59
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Экономика

Пенсионерам пересчитают социальную доплату в мае

ПФР увеличит выплаты также тем пенсионерам, которые не дополучили повышенный размер пенсий с начала 2019 года.
Обновлено в 07:01
Политика

Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах

Обновлено вчера в 07:57
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Экономика

Сбербанк станет совладельцем Rambler Group

Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено вчера в 04:55
Общество

ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид

По его словам, 31 организация была зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), а наибольшая концентрация зафиксирована в центральной части страны и на Урале.
Обновлено в 19:46
Происшествия

Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Происшествия

Ущерб от массовых пожаров в Забайкалье составил почти 600 млн рублей

Природные пожары в Забайкальском крае, которые привели к выгоранию населенных пунктов, привели к ущербу для агропромышленного комплекса края в размере 591 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено в 22:25
Музыка

Слава КПСС собрал свои альтер-эго в одном клипе и высмеял Оксимирона

Обновлено в 12:38
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Политика

Ким Чен Ын на бронепоезде приехал в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын пересек российскую границу и прибыл на станцию Хасан.
Обновлено в 21:27
Экономика

«Новатэк» может пересмотреть дивидендную политику в 2020 году

"Новатэк" в следующем году может пересмотреть дивидендную политику, в том числе планку минимальных выплат, которая сейчас составляет не менее 30% от чистой прибыли по МСФО.
Обновлено в 06:05
Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов

Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 13:23
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Обновлено в 15:55
Кино

Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ

Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено в 22:15
Энергетика

Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
Обновлено в 18:56
Наука

Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами

Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Трое погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

Трое погибли, пятеро пострадали в результате взрыва на химическом заводе на севере Китая, сообщает агентство "Синьхуа".
Обновлено в 22:29
Армия и оружие

США перебросили в Европу стратегические высотные разведчики U-2S

Два американских стратегических высотных разведывательных самолета U-2S прилетели на авиабазу в Великобритании.
Обновлено в 17:18
Авто

Родстер Alfa Romeo Мухаммеда Али выставили на аукцион

На онлайн-аукционе eBay выставлен родстер Alfa Romeo Spider Veloce Series II 1976 года, ранее принадлежавший легендарному американскому боксеру Мухаммеду Али.
Обновлено в 04:45
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Кино

Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя

Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN.
Обновлено в 16:59
Политика

ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

Обновлено в 11:36
Экономика

Президент Алжира назначил нового президента нефтегазовой компании Sonatrach

Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех во вторник назначил нового президента государственной нефтегазовой компании Sonatrach.
Обновлено в 17:27
Политика

ВМС США заключили контракт на строительство ледокола

Пентагон сообщил о заключении контракта на постройку ледокола тяжелого класса для Береговой охраны США.
Обновлено в 19:19
Политика

ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:43
Здоровье

Диетологи рассказали, чем опасна газированная вода

Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду

В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».
Обновлено в 15:58
Общество

Из квартиры россиянки вывезли сотню мешков с мусором

Обновлено в 14:51
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Американский авианосец, пятый корабль типа «Нимиц». Заложен 3 ноября 1984 года, спущен на воду 13 февраля 1988 года, введён в состав флота 11 ноября 1989 года. Стоимость постройки составила 4,5 миллиарда долларов.
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