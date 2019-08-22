Interjet с парком 22 SSJ100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов. Более того, Interjet – второй по величине эксплуатант SSJ после «Аэрофлота».

с чего всё началось

Напомним, на сегодняшний день парк Суперджетов «Аэрофлота» составляет 49 единиц. Interjet остается последним иностранным эксплуатантом SSJ-100 с парком из 22-х самолетов.

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