Футбол
После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»Матч ТВ 06:30
Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
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Происшествия
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Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти
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Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
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Политика
Генассамблея ООН потребовала от Британии отдать спорную территорию
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Космос
Геологи нашли на Марсе следы взорвавшихся вулканов
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Политика
В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР
Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei
Ране стало известно, что деловые отношения с Huawei из-за попадания компании в чёрный список приостановила американская корпорация Google.
Обновлено в 02:05
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
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Политика
Кравчук рассказал, как вернуть мир в Донбассе
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Суд снял арест со счетов Навального по делу «Ив Роше»
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Происшествия
Российским присяжным разрешили судить подростков вместе со взрослыми
Российские присяжные заседатели имеют право судить несовершеннолетних вместе со взрослыми для объективности разрешения дела.
Обновлено в 08:10
Авто
Города, в которых чаще всего угоняют автомобили
В Санкт-Петербурге зафиксировано 0,33 % от общего количества краж автомобилей в России.
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Гаджеты
Huawei подготовила замену для Windows и Android
Систему Huawei запустит только в том случае, если компания окончательно прекратит использование программных продуктов американских корпораций Google и Microsoft.
Обновлено в 07:57
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Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
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Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Обновлено вчера в 17:57
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Президент ФИФА поблагодарил Путина словами «Слава России»
Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.
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Общество
Пермская гимназия завышала проходной балл для девочек
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