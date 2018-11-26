Политика
Порошенко не дали выступить в Раде по поводу военного положения
Порошенко не дали выступить в Раде по поводу военного положенияГазета.Ru15:05
Депутаты Верховной рады заблокировали трибуну в зале заседания, чтобы не дать президенту Украины Петру Порошенко выступить по поводу инцидента между российскими и украинскими военными судами в Керченском проливе.
Газета.Ru15:05
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