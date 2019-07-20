Политика
Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400Известия вчера в 13:45
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу, 20 июля, «выразил разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Госдепа.
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Помпео заявил о «разочаровании» США из-за покупки Анкарой российских С-400
RT на русскомвчера в 16:14
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:25, Вашингтон
Политика
Первая попытка фальсификации выявлена на украинских выборах
Первое нарушение зафиксировано на ещё не начавшихся выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир
«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полёты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
Обновлено вчера в 17:15
Авто
Toyota назвала дату премьеры нового компактного кроссовера
Есть также данные, что длина кроссовера не превысит 4 метров, а его основной станет платформе TNGA.
Обновлено вчера в 10:31
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено 18 июля в 01:06
Кино
Фильм «Мстители: Финал» устанавливает новый рекорд по кассовым сборам
Очередной фантастический фильм из киновселенной Marvel «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) установил новый мировой рекорд кассовых сборов и похоже обойдет знаменитый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» (Avatar, 2009), который удерживал мировую пальму первенства в течение последних 10 лет.
Обновлено в 02:08
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Политика
На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта
Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Единоборства
Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA
Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Обновлено в 01:48
Политика
Суд Украины внезапно снял кандидата с выборов в Раду
Отмечается, что Онищенко был снят с выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Кемерове из окна многоэтажки выпала 19-летняя девушка
Напомним, ранее в Кемерове из окна на девятом этаже в общежитии по проспекту Ленина, 135а, выпала девушка.
Обновлено в 00:41
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Кино
Джейн Фостер с Мьельниром в руках: Натали Портман станет Тором в четвертом сольнике про бога грома
Новый фильм поступит в кинотеатры осенью 2021 года.«У меня всегда была зависть к этому молоту», – призналась шутливо Портман на сцене Comic-Con.Картина «Тор: Любовь и гром» станет частью четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel и в ней будет присутствовать привычный каст (помимо Натали Портман): Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.
Обновлено в 01:02
Политика
Россия поддерживает усилия ЕС по стимулированию торговли с Ираном
Россия заявила о своей готовности присоединиться к платежной системе ЕС, чтобы обойти санкции США против Ирана, но призвала Брюссель расширить механизм для покрытия экспорта нефти.
Обновлено 18 июля в 11:55
Технологии
Хакеры обнародовали данные, украденные у подрядчика ФСБ
Неизвестные хакеры взломали сервер IT-компании, выполняющей заказы ФСБ, 20 июля сообщила «Русская служба ВВС» на своем сайте.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Опубликовано видео захвата британского танкера спецназом Ирана
Обновлено вчера в 13:13
Экономика
Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье
Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.
Обновлено 19 июля в 12:16
Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Здоровье
Больным Паркинсоном советуют чаще заниматься сексом
Исследование показало, что занятия сексом могут помочь улучшить здоровье пациентов с болезнью Паркинсона.
Обновлено вчера в 19:38
Кино
Студия Marvel рассказала о своих планах
Представители студии утверждают, что фильм будет первым страшным фильмом киновселенной. Его выход назначен на май 2021 год.
Обновлено в 01:04
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл нокаутом представителю США Уолту Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), проходящего в Сан-Антонио.
Обновлено в 02:17
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что на предстоящей неделе погода в столичном регионе и центральной части России начнёт улучшаться.
Обновлено вчера в 20:12
Армия и оружие
В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено вчера в 11:46
Финансы
Падение ставки ФРС США впервые за 10 лет: что это даст России и рублю
Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ, предположил действия американского регулятора по ставке и рассказал, что ждать мировой экономике и курсу рубля: - У большинства участников финансового рынка не вызывает сомнения, что на заседании ФРС США 30-31 июля ставка впервые за 10 лет будет понижена.
Обновлено вчера в 00:00
Общество
Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона
В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.
Обновлено 19 июля в 13:16
Происшествия
У берегов Западной Африки горит украинский траулер, пропал моряк
Обновлено вчера в 15:43