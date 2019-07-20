Политика

Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400Известия вчера в 13:45

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу, 20 июля, «выразил разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Госдепа.
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Помпео выразил Чавушоглу разочарование в связи с покупкой российских С-400

Коммерсантъвчера в 18:45

Помпео заявил о «разочаровании» США из-за покупки Анкарой российских С-400

RT на русскомвчера в 16:14

Главы МИД Турции и США обсудили ситуацию с С-400

Газета.Ruвчера в 08:35

Помпео выразил Чавушоглу разочарование в связи с покупкой Анкарой С-400

ТАССвчера в 13:24

Помпео выразил Турции соболезнования в связи с терактом в Эрбиле

РИА Новостивчера в 13:20

Анкара и Вашингтон обсудили программу F-35 и поставки C-400

РБКвчера в 09:39

Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400

Известиявчера в 13:45
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:25, Вашингтон
Политика

Первая попытка фальсификации выявлена на украинских выборах

Первое нарушение зафиксировано на ещё не начавшихся выборах в Верховную раду Украины.
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В МЧС назвали общую площадь лесных пожаров в Иркутской области

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«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полёты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
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Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

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Появилось видео обстрела украинскими военными Первомайска

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Фильм «Мстители: Финал» устанавливает новый рекорд по кассовым сборам

Очередной фантастический фильм из киновселенной Marvel «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) установил новый мировой рекорд кассовых сборов и похоже обойдет знаменитый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» (Avatar, 2009), который удерживал мировую пальму первенства в течение последних 10 лет.
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Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
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На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта

Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.
Обновлено вчера в 13:53
Политика

Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»

Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
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В России увлеклись новым видом туризма

В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
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Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA

Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Обновлено в 01:48
Политика

Суд Украины внезапно снял кандидата с выборов в Раду

Отмечается, что Онищенко был снят с выборов в Верховную Раду.
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В Кемерове из окна многоэтажки выпала 19-летняя девушка

Напомним, ранее в Кемерове из окна на девятом этаже в общежитии по проспекту Ленина, 135а, выпала девушка.
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Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Кино

Джейн Фостер с Мьельниром в руках: Натали Портман станет Тором в четвертом сольнике про бога грома

Новый фильм поступит в кинотеатры осенью 2021 года.«У меня всегда была зависть к этому молоту», – призналась шутливо Портман на сцене Comic-Con.Картина «Тор: Любовь и гром» станет частью четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel и в ней будет присутствовать привычный каст (помимо Натали Портман): Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.
Обновлено в 01:02
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Россия поддерживает усилия ЕС по стимулированию торговли с Ираном

Россия заявила о своей готовности присоединиться к платежной системе ЕС, чтобы обойти санкции США против Ирана, но призвала Брюссель расширить механизм для покрытия экспорта нефти.
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Хакеры обнародовали данные, украденные у подрядчика ФСБ

Неизвестные хакеры взломали сервер IT-компании, выполняющей заказы ФСБ, 20 июля сообщила «Русская служба ВВС» на своем сайте.
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Опубликовано видео захвата британского танкера спецназом Ирана

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Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье

Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.
Обновлено 19 июля в 12:16
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В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы

В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
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Больным Паркинсоном советуют чаще заниматься сексом

Исследование показало, что занятия сексом могут помочь улучшить здоровье пациентов с болезнью Паркинсона.
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Студия Marvel рассказала о своих планах

Представители студии утверждают, что фильм будет первым страшным фильмом киновселенной. Его выход назначен на май 2021 год.
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Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл нокаутом представителю США Уолту Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), проходящего в Сан-Антонио.
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Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что на предстоящей неделе погода в столичном регионе и центральной части России начнёт улучшаться.
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Политика

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
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Общество

Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона

В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.
Обновлено 19 июля в 13:16
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У берегов Западной Африки горит украинский траулер, пропал моряк

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