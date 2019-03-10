Футбол

Полузащитник «Фиорентины» может оказаться в «Тоттенхэме»Евро-футбол.ру 05:05

"Тоттенхэм" интересуется полузащитником "Фиорентины" Федерико Кьезой.
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СМИ: «Тоттенхэм» готов заплатить 70 миллионов фунтов за Кьезу

Sportbox.RU05:28

СМИ: «Тоттенхэм» готов заплатить 70 миллионов фунтов за Кьезу

Матч ТВ05:28

СМИ: Почеттино считает, что Кьеза из «Фиорентины» принесет «магию» в «Тоттенхэм»

Советский спорт04:47

Хавбек «Фиорентины» Кьеза может перейти в «Тоттенхэм»

Газета.Ru05:04

Кьеза может перебраться в «Тоттенхэм»

Soccer.ru05:01

Полузащитник «Фиорентины» может оказаться в «Тоттенхэме»

Евро-футбол.ру05:05

СМИ: полузащитник «Фиорентины» Кьеза может перейти в «Тоттенхэм»

Спорт-Экспресс04:42
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Происшествия

Самолет со 149 пассажирами и 8 членами экипажа разбился в Эфиопии

Обновлено в 04:53
Политика

Госдеп не счел опасной мину в багаже сотрудника посольства США

Мина, которую обнаружили в багаже сотрудника американского посольства в Шереметьево, не представляла опасности для других пассажиров.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

В здании криминалистического центра МВД в Москве произошел пожар

Обновлено в 04:30
Культура

Названы самые богатые актеры России

Обновлено вчера в 19:24
Единоборства

Дмитрий Бивол защитил свой титул чемпиона WBA

Обновлено в 03:21
Происшествия

Из квартиры рэпера Bahh Tee в Москве украли более 4 млн рублей

Обновлено в 03:35
Происшествия

Погибла российская поэтесса Лола Льдова

Главред RT Маргарита Симоньян сообщила в своем телеграм-канале, что погибла российская 29-летняя поэтесса Лола Льдова.
Обновлено в 03:38
Политика

Националисты пытались прорваться к Порошенко на митинге в Черкассах

Президент Украины Петр Порошенко был вынужден прервать свое предвыборное выступление в Черкассах из-за нападения националистов, сообщает 9 марта «Украинская правда».
Обновлено вчера в 15:39
Общество

Полиция забрала баннеры у организаторов митинга за свободный интернет

В Москве на проспекте Сахарова полиция изъяла у организаторов митинга, который пройдет днем 10 марта, баннеры «Против цензуры» и «За свободный интернет», а также задник сцены с лозунгом «Против изоляции рунета».
Обновлено в 04:25
Происшествия

В США освободили 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах

Полиция спасла 26 женщин, попавших в сексуальное рабство в массажных салонах в Сиэтле в США.
Обновлено в 03:09
Политика

Bloomberg узнал о стратегии «фабрики троллей» на выборах 2020 года в США

Российские интернет-тролли вновь пытаются вмешаться в политическую кампанию в США.
Обновлено в 03:48
Политика

Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США

Союзники США, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

При турбулентности пострадали 29 пассажиров рейса Стамбул — Нью-Йорк

Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Здание школы частично обрушилось в Чувашии

Инцидент произошел в селе Большие Чаки по улице Школьная, дом 20. Обрушилась часть кирпичного здания 1974 года постройки.
Обновлено в 04:47
Кино

Россияне потребовали запретить съемки «Брата-3»

Обновлено вчера в 21:10
Музыка

Лазарев представил песню для «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.
Обновлено вчера в 12:02
Хоккей

Кучеров установил рекорд «Тампы» по набранным очкам в сезоне НХЛ

Обновлено в 00:29
Общество

Российские пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта

Пятиклассники из Кудрово Ленинградской области устроили в школе акцию «Без баб» в честь 8 Марта.
Обновлено в 05:41
Политика

Мадуро заявил о кибератаке на энергетический объект Венесуэлы

Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

При обрушении башенного крана в Москве пострадал один человек

На северо-востоке Москвы произошло обрушение части башенного крана, в результате ЧП пострадал один человек.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Попытка кита проглотить дайвера попала на видео

Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф рассказал Barcroft Animals, как едва не стал добычей кита.
Обновлено в 03:15
Спорт

Конькобежец Павел Кулижников установил новый мировой рекорд

Российский конькобежец Павел Кулижников установил новый мировой рекорд, сообщает «МИР 24». Россиянин стал лучшим на дистанции 500 метров.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

Times рассказала о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»

Отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", приблизившийся к базе шотландских ВВС, насторожил королевские ВМС и британских политиков, пишет газета Times.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Мольде» 6 миллионов за Сульшера

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Мольде» 6 миллионов фунтов стерлингов за главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, сообщает Mirror.
Обновлено в 05:19
Спорт

Сноубордистка Костенко победила в слоупстайле на Универсиаде

Российская сноубордистка Елена Костенко стала лучшей в слоупстайле в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

В ЛНР рассказали о проблемах с питанием в ВСУ

Обновлено вчера в 19:23
Армия и оружие

Госиспытания нового мишенного комплекса «Адъютант» начнутся в апреле

Государственные испытания нового российского мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант" запланированы на апрель, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Обновлено в 05:11
Экономика

Власти выделят на развитие туризма 21 млрд рублей

В рамках государственной программы «Культура и туризм 2019-2021» на развитие туризма выделят из бюджета 21 млрд рублей, заявил представитель Федерального агентства по туризму Николай Королёв.
Обновлено в 05:15
Политика

В Совфеде ответили на призывы президента Латвии «сдерживать Россию»

Президенту Латвии Раймонду Вейонису следовало бы призывать Европу не к «сдерживанию России», а к выстраиванию дружеских отношений с Москвой.
Обновлено в 03:10
Финансы

Назван новый диапазон курса рубля на 2019 год

Наиболее вероятным диапазоном по паре доллар/рубль является: 64-69.
Обновлено в 00:00
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Маурисио Почеттино
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Пари Сен-Жермен
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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