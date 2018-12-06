Футбол

Полиция Мадрида депортировала опасного лидера ультрас «Бока Хуниорс»
Sport24.ru
вчера в 17:34

Испанские правоохранители депортировали одного из лидеров ультрас «Боки Хуниорс», информирует AS. Согласно сведениям источника, Макси Маццаро прибыл в Мадрид на ответную игру финала Кубка Либертадорес.
Sport24.ruвчера в 17:34

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Запрос «Боки» о признании клуба победителем Кубка Либертадорес отклонен

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Sports.ru02:54

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Soccer.ruвчера в 22:48

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Sport24.ruвчера в 20:42

Лидер фан-движения «Бока Хуниорс» депортирован из Испании

Газета.Ruвчера в 15:45

Полиция Мадрида депортировала опасного лидера фан-движения «Боки Хуниорс»

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«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» тренируются на базах сборной Испании и «Реала»

Спорт-Экспрессвчера в 06:19
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Автоматически обработано 7135 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
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Тренер «Зенита» Семак рассказал о подготовке к матчу с «Рубином»

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Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в ноябре

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«Дженоа» проиграл клубу третьего дивизиона и вылетел из Кубка Италии

Футболисты "Дженоа" в серии пенальти уступили клубу третьего итальянского дивизиона "Виртус Энтелла" и не смогли выйти в 1/8 финала Кубка Италии.
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Акинфеев назвал свою команду мечты

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выразил уверенность, что добился всего, чего хотел на ранних стадиях карьеры, а также назвал команду своей мечты.
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Главный тренер «Пюника» Талалаев дисквалифицирован до конца сезона

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Состав «Манчестер Сити» пополнит вратарь сборной США

"Манчестер Сити" и "Коламбус Крю" договорились о переходе голкипера сборной США Зака Штеффена, информирует источник.
Обновлено вчера в 23:27
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс раскритиковал хавбека «красных дьяволов» Поля Погба, который в последних матчах перестал попадать в стартовый состав команды.
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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