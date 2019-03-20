Футбол

Погба рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» при МоуриньюЕвро-футбол.ру 08:42

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о проблемах, с которыми сталкивалась команда при Жозе Моуринью.
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Погба: конечно, игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Сульшер остался

Чемпионат10:32

Поль Погба: «Сульшер вернул игрокам „МЮ“ уверенность, утраченную при Моуринью»

Матч ТВ09:20

Поль Погба: «Хотим, чтобы Сульшер остался главным тренером „МЮ“. Он вернул игрокам уверенность»

Sports.ru10:32

Погба: «Игроки хотят, чтобы Сульшер остался главным тренером „Манчестер Юнайтед“»

Sport24.ru09:07

Погба рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» при Моуринью

Евро-футбол.ру08:42

Поль Погба: «Сульшер вернул игрокам „МЮ“ уверенность, утраченную при Моуринью»

Sportbox.RU09:20
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 10:45, Ашберн
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Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
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Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму

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"По итогам дискуссии Банк России может принять решение о конкретных мерах, направленных на стимулирование приведения внутрикорпоративной культуры участников рынка в соответствие с принципами кодекса добросовестного поведения", - заключил регулятор.
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Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
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Уле Гуннар Сульшер
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