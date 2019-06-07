Экономика
Подмосковье улучшило позиции в рейтинге инвестклимата в регионахРИА Новости 05:41
Московская область поднялось на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, заняв седьмое место, сообщали в пресс-службе правительства Подмосковья.
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ПМЭФ: Ленинградская область рассчитывает попасть в двадцатку в инвестиционном рейтинге
Konkretno.ruвчера в 05:09
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Симоньян выписали из больницы со справкой об угрозе выкидыша
Обновлено в 09:12
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Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
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Происшествия
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Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова
В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».
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Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.
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Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
Обновлено в 09:40
Общество
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Рудковская пришла на презентацию украшений в костюме-пижаме
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Google предупредила США об опасности санкций против Huawei
Компания Google пытается убедить администрацию Дональда Трампа в том, что санкции против Huawei могут поставить под угрозу национальную безопасность США, вместо того, чтобы обезопасить.
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Игры
В PlayStation Store стартовала большая летняя распродажа
Стартовала глобальная распродажа игр на PlayStation. В течение 11 дней пользователи смогут купить игры от компании Sony со скидкой до 70%.
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Транспорт
В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа
В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 02:57
Политика
Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина
Депутат парламентской фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил, что Шевченковский районный суд Киева обязал следователей Государственного бюро расследований завести дело на экс-президента Украины Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и экс-генпрокурора Виктора Шокина из-за их действий по задержанию депутата в 2015 году.
Обновлено в 10:11
Авто
Названы цены на новый Volkswagen Passat 2020
Позже станет доступна версия с подключаемым гибридом мощностью 218 л.с. Цены на новый Volkswagen Passat в Германии начинаются с отметки в 34 720 евро за седан с 1,6-литровым дизельным мотором на 120 сил, а самым дорогим, на данный момент, является Passat Alltrack — 50 795 евро.
Обновлено вчера в 13:08
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Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
Политика
Лидер украинских националистов предложил Зеленскому «самому выкопать хоть одну солдатскую могилу»
Украинские националисты критикуют решение президента Владимира Зеленского активизировать Минские переговоры, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:43
Политика
В МИД прокомментировали приговор россиянке Осиповой в США
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.
Обновлено в 08:46
Политика
Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой
Президент России Владимир Путин объяснил, что не поздравил с победой на выборах украинского коллегу Владимира Зеленского, поскольку тот до сих пор называет Россию врагом и агрессором.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Красноярске подростки избили восьмиклассницу за долг в 25 рублей
В Красноярске ученики гимназии №15 зверски избили восьмиклассницу. Известно все стало после того, как видео избиения попало в соцсети.
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Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Политика
Путин ответил на вопрос о торговой войне китайской пословицей
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
Здоровье
Медики спрогнозировали шансы Алибасова выжить
Врачи-токсикологи рассказали о шансах на выживание музыкального продюсера Бари Алибасова, который перепутал средство для чистки труб с холодным чаем.
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Общество
Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось
Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Состояние музыканта ухудшилось, сообщают источники.
Обновлено в 06:55
Экономика
Си Цзиньпин рассказал о новых драйверах сотрудничества России и Китая
Цифровая экономика может стать новым драйвером сотрудничества РФ и Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
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Происшествия
В Швеции при взрыве пострадали 25 человек
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Политика
Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов «Руслан»
Подольский районный суд по ходатайству главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
Футбол
Дзюба не смог назвать имена футболистов сборной Сан-Марино
Нападающий сборной России Артем Дзюба затруднился ответить на вопрос о футболистах сборной Сан-Марино.
Обновлено в 07:19